وفاة الفنان الهندي آلو راميش

توفي الفنان الهندي الشهير آلو راميش، عن عمر يناهز الـ52 سنة، بحسب ما نقلته صحيفة Times of India، الأربعاء، والتي كشفت عن وفاته إثر نوبة قلبية حادة.

وبدأت حياة راميش المهنية في المسرح، حيث ظهر في أول عمل سينمائي حمل اسم Chirujallu تم تصويره بلغة الـ Telugu إحدى اللغات الرسمية المعتمدة في الهند.