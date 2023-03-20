مي العيدان تعلّق على تغريمها بتهمة الإساءة للفنان أحمد بدير

هاجمت الإعلامية والناقدة الكويتية مي العيدان الفنان المصري أحمد بدير، بعد صدور حكم قضائي بتغريمها لصالح الأخير، حيث اتهمت بالإساءة إلى الفنان الشهير في قضية بدأت قبل أكثر من عامين.

وأمس الأحد، قضت محكمة تمييز الجنح في الكويت، بتأييد تغريم مي العيدان، بتهمة الإساءة إلى أحمد بدير، بعدما رفضت طعنًا سابقًا قدمته العيدان على حكم تغريمها، وأيدت تغريمها 500 دينار كويتي (1600 دولار أمريكي)، بعد شكوى قدمها المحاميان حسين العصفور وأشرف عبدالعزيز.