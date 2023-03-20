مي العيدان تعلّق على تغريمها بتهمة الإساءة للفنان أحمد بدير
هاجمت الإعلامية والناقدة الكويتية مي العيدان الفنان المصري أحمد بدير، بعد صدور حكم قضائي بتغريمها لصالح الأخير، حيث اتهمت بالإساءة إلى الفنان الشهير في قضية بدأت قبل أكثر من عامين.
وأمس الأحد، قضت محكمة تمييز الجنح في الكويت، بتأييد تغريم مي العيدان، بتهمة الإساءة إلى أحمد بدير، بعدما رفضت طعنًا سابقًا قدمته العيدان على حكم تغريمها، وأيدت تغريمها 500 دينار كويتي (1600 دولار أمريكي)، بعد شكوى قدمها المحاميان حسين العصفور وأشرف عبدالعزيز.
وفي أول تعليق على الحكم وجهت العيدان في تغريدة نشرتها صباح اليوم الإثنين، عبر حسابها في "تويتر" رسالة إلى أحمد بدير بعد الحكم لصالحه بالقول: "ياحليلك أحمد بدير فرحان بغرامة 500 دينار لدولة أصلًا مو لك، وليش ما قالو لك محامينك أن الحكم بعدم جواز الدعوى المدنية؟".
وأضافت الإعلامية الكويتية: "إذا المحكمة ما عطتك قبول تعويضك، منين حا تطلع فلوس يا جميل؟، الـ500 باجر أدفعها الصبح مع أي مندوب".
وواصلت العيدان هجومها على أحمد بدير مستنكرة ملاحقته لها في القضاء بالقول: "إنت خليك تجري ورايا بالمحاكم وأنت عمرك 77 سنة، ربنا يديك طولة العمر".
وبحسب الدعوى التي قدمت من المحاميان حسين العصفور وأشرف عبدالعزيز، اتهم بدير العيدان بتنمرها عليه ووصفه بـ"الأقرع" عندما نشرت صورة لابنته سارة، وأشادت بجمالها، قائلة: "مُزة بنت الأقرع".
وتثير مي العيدان الجدل بين الفينة والأخرى، بسبب انتقاداتها اللاذعة في كثير من الأحيان للفنانين، والتي وصلت بها إلى المحاكم، فضلًا عن تعرضها لانتقادات وهجوم من متابعين لجأت هي كذلك لمقاضاتهم.
وفي حزيران/ يونيو العام 2022، أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكمًا بتغريم العيدان، مبلغ 3 آلاف دينار نحو (10 آلاف دولار)، بتهمة الإساءة للفنان سعد الفرج في أحد البرامج التلفزيونية.