إلهام شاهين تدافع عن مشهد جريء لها في "سوق المتعة"

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، خلال مؤتمر صحفي في مهرجان جربة للسينما بتونس، تفاصيل جديدة عن فيلم "سوق المتعة"، الذي أثار حالة من الجدل في الشارع المصري.

وقالت إلهام إن "سوق المتعة" كان من الأفلام الغريبة، وناقشه مجلس الشعب، والذي طلب من وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف حذف مشهد قدمها من برومو الفيلم، لأنه "يفسد أخلاق الشباب".

لكن الفنانة أكدت أن كل ملابسها في الفيلم كانت عادية، وأن مشهد قدمها حُذف من البرومو، بسبب مطالبة مجلس الشعب، مضيفة "بشكرهم على رأيهم.. قد كده رجلي مؤثرة".