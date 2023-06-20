إلهام شاهين تدافع عن مشهد جريء لها في "سوق المتعة"
كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، خلال مؤتمر صحفي في مهرجان جربة للسينما بتونس، تفاصيل جديدة عن فيلم "سوق المتعة"، الذي أثار حالة من الجدل في الشارع المصري.
وقالت إلهام إن "سوق المتعة" كان من الأفلام الغريبة، وناقشه مجلس الشعب، والذي طلب من وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف حذف مشهد قدمها من برومو الفيلم، لأنه "يفسد أخلاق الشباب".
لكن الفنانة أكدت أن كل ملابسها في الفيلم كانت عادية، وأن مشهد قدمها حُذف من البرومو، بسبب مطالبة مجلس الشعب، مضيفة "بشكرهم على رأيهم.. قد كده رجلي مؤثرة".
وفيما استهجنت الفنانة طلب مجلس الشعب حذف مشهد قدمها، قالت إن الفيلم يتحدث عن الإنسان الذي يتعرض للقهر ولا يحسن استخدام حريته.
وأكدت أن "سوق المتعة" من أهم الأدوار التي مثلتها، لكنه هوجم من قبل من وصفتهم بـ"المتطرفين والمتاجرين بالدين".
يذكر أن فيلم "سوق المتعة" عُرض عام 2000، وشارك فيه عدد من الممثلين البارزين، ومنهم محمود عبد العزيز، وفاروق الفيشاوي، وحمدي أحمد، وأحمد فؤاد سليم، ولورا، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج سمير سيف.