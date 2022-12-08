لماذا هدد "سناب شات" بدر آل زيدان بإغلاق حسابه نهائيًّا؟

أعلن الإعلامي السعودي بدر آل زيدان عن تلقيه إنذارًا من إدارة "سناب شات" بإغلاق حسابه نهائيًّا، وذلك بعد مقطع فيديو متداول له، وثَّق من خلاله دعسه على "عَلم المثلية" في إسبانيا.

ونشر آل زيدان قبل يومين، منشورًا له عبر حسابه في "تويتر"، أرفقه برسالة إدارة "سناب شات" التي تضمنت إنذارًا له بإغلاق حسابه.