إياد نصّار لـ"إرم نيوز": "صلة رحم" يناقش قضية مهمة للغاية
كشف الفنان الأردني إياد نصار تفاصيل مسلسله الجديد "صلة رحم"، الذي يخوض به الموسم الرمضاني المقبل، الذي ينطلق غدًا.
وقال نصار، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": المسلسل مهم للغاية، وهو بمثابة حكاية سيعيشها الجمهور بكل تفاصيلها مع حسام طبيب التخدير، وما يحدث له في حياته أثناء محاولته تحقيق هدفه، والقرارات التي يتخذها وما الذي تقوده إليه.
وأشار الفنان الأردني إلى أنه خلال الـ15 حلقة سيعيش المشاهد أجواء تجمع ما بين الإثارة والتشويق لما يمر به حسام من تفاصيل متغيرة، واصفا أحداث المسلسل بـ "كرة الثلج"، مفسرًا: "القرارات الصغيرة في حياتنا أحيانا لا نعلم توابعها، فنجد الأمور تكبر وتتضخم حتى تتحول لمأساة، وهذه هي طبيعة العمل".
وعن أسباب موافقته على هذا العمل، قال: "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها؛ إذ إن قراراً صغيراً في حياة الإنسان يمكن أن يغيّر مجرى حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبة، وأحيانًا تتحول إلى كرة ثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا تم بناء فكرة العمل على قرار شخصية "حسام"، فرغم أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية، إلا أن ما ينتج عنها يسبب مشاكل كثيرة".
واستطرد في وصف العمل: "المسلسل ممتع وأحداثه مشوقة؛ لأنه يقدم مدى تمسك الزوج بعائلته وأبوته، وهو عكس ما يحدث عادةً في مجتمعاتنا".
وتابع: "تدور أحداث العمل على مدى تسعة أشهر فقط، بدءاً من الحمل وصولاً إلى الولادة، وما تمر به الشخصيات في تلك المرحلة".
وتمنى إياد نصار أن يتفاعل الجمهور مع المسلسل، موضحا: "أؤمن أن مقياس نجاح العمل يكون من خلال الناس والجمهور في الشارع".
يذكر أن "صلة رحم" من بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح.