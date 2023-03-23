وفاة الفنان المصري مجدي عبدالوهاب

توفي الفنان المصري مجدي عبدالوهاب، اليوم الخميس، بعد تعرضه لأزمة صحية، حسب ما أعلن عضو مجلس نقابة الممثلين في مصر، منير مكرم.

وقال مكرم في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن جنازة الفنان الراحل، ستخرج عقب صلاة عصر اليوم من منزله في برج القانونيين بمنطقة المعادي في العاصمة المصرية القاهرة.

ودرس الفنان الراحل درس الطب في قسم الأمراض النفسية في كلية الطب بجامعة القاهرة. وبجانب عمله في التمثيل لم يترك مهنة الطب، حيث كان يرأس قبل وفاته قسم الأمراض النفسية وطب الأسرة بجامعتي كامبردچ والجامعة الملكية في إنجلترا.