وفاة الفنان المصري مجدي عبدالوهاب
توفي الفنان المصري مجدي عبدالوهاب، اليوم الخميس، بعد تعرضه لأزمة صحية، حسب ما أعلن عضو مجلس نقابة الممثلين في مصر، منير مكرم.
وقال مكرم في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن جنازة الفنان الراحل، ستخرج عقب صلاة عصر اليوم من منزله في برج القانونيين بمنطقة المعادي في العاصمة المصرية القاهرة.
ودرس الفنان الراحل درس الطب في قسم الأمراض النفسية في كلية الطب بجامعة القاهرة. وبجانب عمله في التمثيل لم يترك مهنة الطب، حيث كان يرأس قبل وفاته قسم الأمراض النفسية وطب الأسرة بجامعتي كامبردچ والجامعة الملكية في إنجلترا.
وبجانب دراسة الطب، التحق الفنان الراحل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في مصر بقسم التمثيل والإخراج، وبدأ مشواره الفني من خلال برامج الأطفال الشهيرة "بابا شارو" و"أبلة فضيلة"، ثم اتجه للتلفزيون وقدم أكثر من 30 عملًا تلفزيونيًا، أبرزها "عائلة الحاج متولي" عام 2001 مع الفنان الراحل نور الشريف.
كما قدم مجدي عبدالوهاب في التلفزيون العديد من المسلسلات منها: "سوق الرجالة" و"الفجالة" عام 2000، "عفاريت السيالة" عام 2004، و"الشارد" عام 2005، "أزهار" عام 2007، و"مسك الليل" عام 2008، و"نساء لا تعرف الندم" عام 2009، و"قاتل بلا أجر" عام 2009.
وشارك مع الفنان صلاح السعدني وغادة عبدالرازق عام 2009 في مسلسل "الباطنية"، وفي العام التالي قدم مسلسلي "قصة حب" و"أكتوبر الآخر"، كما شارك في مسلسلات "سمارة" مع غادة عبدالرازق عام 2011، و"الإخوة الأعداء" عام 2012، و"الصندوق الأسود" عام 2015، وغيرها.
وفي السينما شارك الفنان الراحل مجدي عبدالوهاب في 3 أعمال سينمائية فقط، هي: "نزوة" عام 1996 مع الفنان الراحل أحمد زكي، وفيلم "ولا في النية أبقى" عام 1999 مع الفنانين أحمد آدم وهاني رمزي، و"امرأة تحت المراقبة" عام 2000، من بطولة الفنانة نبيلة عبيد.
وكان مسلسل "الدخول في الممنوع" عام 2017 بطولة أحمد فلوكس وبشرى، شاهدًا على آخر أعمال الفنان الراحل مجدي عبدالوهاب، حينما قدم دور "اللواء رشدي"، ليغيب بعدها عن الوسط الفني لمدة 6 سنوات قبل أن يرحل عن عالمنا اليوم.