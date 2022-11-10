بعد حلقة طوني الشمري.. الإعلامي طالب الشريف يرد على الانتقادات بـ"درس في العربية"

رد الإعلامي الكويتي طالب الشريف على الانتقادات التي طالته من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بإهانته ضيفه مشهور "التيك توك" محيا مثقال الشمري، الشهير بـ"طوني الشمري"، بـ"درس في اللغة العربية".

ويبدو أن مقدم برنامج "ع السيف"، الذي تعرض إلى هجمة شرسة من قبل مواطنيه بشكل خاص، بعد اتهامه بإهانته الشمري ومحاولة الانتقاص منه وابتعاده عن المهنية في الحوار، اكتفى بمحاولة تبرير استخدامه لأحد المعاني باللغة العربية.

وبدأ المذيع الكويتي حواره مع الشمري بانتقاد محتواه وما يقدمه عبر حسابه في "تيك توك"، قبل أن يحتد النقاش بينهما ويتطور إلى سجال.

وخلال السجال، رد الإعلامي الشريف على طوني الشمري: "المفردات قد لا تُليق.. "، ليتلقفها المشهور السعودي ساخرا من الشريف: "لا تُليق ولا لا تَليق؟".

وإثر ذلك، عاود المقدم طالب الشريف هجومه على طوني الشمري، مؤكدا له أنه "يعرف في اللغة العربية ما لا يعرفه هو".

ومع استمرار الانتقادات التي طالته، اكتفى الشريف عبر حساب في "انستغرام" بالاستعانة بمقطع فيديو لأحد الأشخاص، الذين دافعوا عنه لإثبات وجود كلمة "لا تُليق".