أزمة بين زينة وصناع "جعفر العمدة" بسبب تهميشها

وقع خلاف بين الفنانة المصرية زينة وفريق عمل مسلسل "جعفر العمدة"، والذي يقوم بدور البطولة فيه الفنان محمد رمضان.

وبحسب مصادر خاصة لـ"إرم نيوز"، فإن سبب الخلاف بين زينة وصناع "جعفر العمدة" يعود إلى تهميش دورها في المسلسل، وعدم الاستجابة للملاحظات التي وضعتها على دورها، وتجاهل مطالبها بتغيير بعض المشاهد، خاصة نهاية المسلسل، بالإضافة إلى عدم تصدرها البوستر الدعائي له.



وأضافت المصادر أن الفنانة زينة اعتبرت ذلك إهانة لها ولتاريخها الفني، الذي تعتبره أكبر وأهم من بطلات المسلسل اللاتي تصدرن المشهد باستثناء الفنانة هالة صدقي.



وأوضحت أنه بسبب هذا الخلاف لم تنشر زينة أي صور من كواليس المسلسل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تنوه عن مشاركتها في العمل، ولم تنشر أي شيء يمت للمسلسل بصلة، بالإضافة إلى عدم ظهورها في أي صور جماعية مع أبطاله.



ونوهت المصادر أن الفنانة زينة رفضت الحضور إلى السحور الذي نظمته الجهة المنتجة للمسلسل، يوم الاثنين الماضي، وحضره جميع المشاركين في العمل؛ وذلك بسبب غضبها من تجاهلها.

يذكر أن "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، وغيرهم. وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".

