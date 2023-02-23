وفاة الفنان المصري عاطف سعيد

ونعى منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الراحل، وقال لـ"إرم نيوز" إنه زامل سعيد في أكثر من عمل من قبل وكان يتمتع بقدر عال من الأخلاق والطيبة متمنيا له الرحمة والمغفرة.

والفنان الراحل عاطف سعيد من مواليد محافظة المنوفية المصرية في 30 سبتمبر/ أيلول عام 1976، واشتهر بتقديم الأدوار الثانوية في الدراما المصرية، وتميز في تقديم أدوار الشر في أعماله.

وكانت من ضمن بداياته في الدراما مشاركته في مسلسل يا رجال العالم اتحدوا الذي عرض عام 2000 من بطولة حسين فهمي وإسعاد يونس وحسن حسني، وظهر بدور المحضر، كما ظهر بدور "باش عسكر" في مسلسل حديث الصباح والمساء عام 2001.