وفاة الفنان المصري عاطف سعيد
أعلن في مصر، اليوم الخميس، وفاة الفنان عاطف سعيد، عن عمر ناهز 47 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية.
ومن المقرر أن تشيع الجنازة عقب صلاة عصر اليوم الخميس، من مسقط رأسه في محافظة المنوفية شمال العاصمة القاهرة.
ونعى منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الراحل، وقال لـ"إرم نيوز" إنه زامل سعيد في أكثر من عمل من قبل وكان يتمتع بقدر عال من الأخلاق والطيبة متمنيا له الرحمة والمغفرة.
والفنان الراحل عاطف سعيد من مواليد محافظة المنوفية المصرية في 30 سبتمبر/ أيلول عام 1976، واشتهر بتقديم الأدوار الثانوية في الدراما المصرية، وتميز في تقديم أدوار الشر في أعماله.
وكانت من ضمن بداياته في الدراما مشاركته في مسلسل يا رجال العالم اتحدوا الذي عرض عام 2000 من بطولة حسين فهمي وإسعاد يونس وحسن حسني، وظهر بدور المحضر، كما ظهر بدور "باش عسكر" في مسلسل حديث الصباح والمساء عام 2001.
كما شارك الفنان الراحل في مسلسل "الليل وآخره" في عام 2003 مع الفنان يحيى الفخراني وهدى سلطان، ومسلسل "سلطان الغرام" عام 2007 من بطولة الفنان الراحل خالد صالح، وطارق لطفي.
وقدم الفنان دور صبحي في مسلسل "عايزة أتجوز" عام 2010 ، مع هند صبري وسوسن بدر، وشارك في مسلسلات: آدم عام 2011، والخواجة عبدالقادر عام 2012، ومزاج الخير عام 2013، وابن حلال عام 2014.
وكان للفنان الراحل مشاركة بسيطة في السينما بأدوار خفيفة منها مشاركته في فيلمي عسكر في المعسكر عام 2003 عندما ظهر بدور رجل حقل الذرة، والجزيرة عام 2007.
أما آخر أعماله فكان عبر مشاركته في مسلسل "القمر آخر الدنيا" الذي عرض في رمضان 2020 من بطولة بشرى وعمرو عابد ومادلين طبر.