"المرية" يعيد الفنانة الإماراتية سميرة أحمد من "الاعتزال"

ولاقت عودة الفنانة الإماراتية سميرة أحمد ترحيبا من طاقم العمل المشارك في "المرية"، دون أن يتم الكشف عن تفاصيل الدور الذي ستلعبه.

ومن المقرر عرض مسلسل "المرية" على قناة سما دبي، وهو من بطولة الفنانين أحمد الجسمي، وسميرة أحمد، وهيفاء حسين، وعبدالله بهمن، ومن إخراج أحمد المقلة.

وكانت سميرة أحمد قد كشفت في وقت سابق سبب اعتزالها الفن نهائيًا، موضحة أنها قررت الابتعاد عن التمثيل بعدما أصبحت الأعمال ذات القيمة والنظيفة، ليس لها حضورعلى الشاشات العربية، وهي الأعمال التي تجيد تقديمها ويحبها الجمهور فيها.

وقالت سميرة أحمد في مقابلة ببرنامح "ع السيف"، إنها تعمل وفقًا لمعايير محددة منذ دخولها الفن ولا يمكن أن تغيرها، لافتة إلى أنها أصبحت تفكر في قيمة ظهورها على الشاشة إذا لم تقدم ما تحترمه وتحبه.

وأكدت أنها تبحث عن القيمة والابداع والرسالة ولا تبحث عن مجرد الشهرة والمال، مشيرة إلى أن الكبار بالخبرة والسن مثلها يجب أن يشعروا بالمسئولية ويكونون قدوة للأجيال الأصغر.