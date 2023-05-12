باسم ياخور يتلقى تهديدات بعد انتقاده "ابتسم أيها الجنرال"

انتقد الفنان السوري باسم ياخور، الهجوم الحاد والتهديدات التي تلقاها من قبل متابعين، بعد إبدائه رأيه في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، والذي عرض في رمضان 2023.

وردّ ياخور على التعليقات المسيئة عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "انستغرام"، متسائلا إن كان رأيه في العمل، يستحق هذه التهديدات.