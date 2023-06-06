أحمد عزمي: أمي توفيت بسبب إدماني.. والفنانون تخلوا عني
كشف الفنان المصري أحمد عزمي، تفاصيل عن أزمة إدمانه، والتي تسببت في العديد من المآسي له أبرزها وفاة والدته حزنًا عليه.
وروى قصة إدمانه، مبينًا أن مقتل شقيقه حمدي بـ13 طعنة على يد سارق، كان الصدمة، التي دفعته للإدمان.
وأوضح أنه شعر بالاغتراب عن الناس وبغضب كبير في داخله بعد مقتل شقيقه، فحاول نسيان ذلك بالكحول، ثم سافر إلى شرم الشيخ واشترى هناك شقة، لتبدأ بعدها رحلة إدمانه.
وأشار إلى إدمانه العديد من المواد الأخرى إلى جانب الكحول، مثل الحشيش و"البانجو"، لكنه اعتبر أن الكحول كانت أزمته الرئيسة، خاصة أنه صار يتناول المهدئات بسببها.
وقال الفنان "عزمي"، خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، إن إدمانه الكحول كان سببًا في مرض والدته، مبينًا أن والدته تأزم وضعها الصحي بعد إدمانه، وحين خرج من أزمته كانت في أواخر أيامها.
وأضاف أنه لما قابلها وهي على سرير المرض، لم تكن تستطيع الكلام، لكنه "رأى الفرحة في عينيها؛ لتخلصه من الإدمان".
وطلب – في رسالة موجهة إلى والدته – أن تسامحه، حيث علق: "يا رب تكون سامحتني لأنني كسرت قلبها، وكانت أقرب الناس لي منذ طفولتي وحفظتني القرآن، وكل اللي عملته في حياتها إنها ربت 5 أولاد كما ينبغي".
وكذلك أعرب عن حزنه لرحيل والده، بعد أشهر من وفاة والدته، قائلًا: "حزنت جدًا لأنني لم أقدم لوالدي ما يستحقه".
وأكد الفنان المصري، أنه حاول الانتحار بقطع شرايين يده، وذلك بعد أن رفعت زوجته قضية خلع، إثر سجنه بسبب تعاطيه، وبعد فقدانه لعمله، وأسرته، وأصدقائه، مبينًا أن الانتحار جريمة بحق الله والنفس.
وتابع أن شقيقه إيهاب هو من أنقذ حياته وأخذه إلى المستشفى على الفور.
ولفت إلى أن قرار زوجته بالانفصال، كان أفضل خيار من أجل حماية ابنهما آدم منه.
وكان الفنان المصري أحمد عزمي قد قضى 6 أشهر في السجن، بعد صدور حكم ضده، إثر ضبطه وبحوزته مواد مخدرة.
وقال إن الفنانين تخلوا عنه بعد خروجه من السجن، مبينًا أنه "لا يلومهم، لأنه المخطئ": "الوسط الفني لم يساعدني بعد الخروج من السجن، بس أنا كنت "غلطان" وأعذرهم، والود بيني وبين الزملاء موجود وبكلمهم، بس هم كانوا منتظرين مني أثبت لهم أنني تخلصت من الإدمان".
وأشاد بتعامل المنتجة مها سليم معه، معلقًا: "مثال للمنتج اللي تحب تشتغل معاه، كنت عامل دور ضيف شرف في حلقتين في مسلسل (30 يوم) مع آسر ياسين، وطلبت أجرًا، وفوجئت أن مها سليم ضاعفت الأجر وقالت لهم الأستاذ أحمد عزمي نجم كبير، مع أن هناك أناسًا استغلوا الأزمة وبدل 100 ألف أعطوني 3 آلاف جنيه".