أحمد عزمي: أمي توفيت بسبب إدماني.. والفنانون تخلوا عني

كشف الفنان المصري أحمد عزمي، تفاصيل عن أزمة إدمانه، والتي تسببت في العديد من المآسي له أبرزها وفاة والدته حزنًا عليه.

وروى قصة إدمانه، مبينًا أن مقتل شقيقه حمدي بـ13 طعنة على يد سارق، كان الصدمة، التي دفعته للإدمان.

وأوضح أنه شعر بالاغتراب عن الناس وبغضب كبير في داخله بعد مقتل شقيقه، فحاول نسيان ذلك بالكحول، ثم سافر إلى شرم الشيخ واشترى هناك شقة، لتبدأ بعدها رحلة إدمانه.

وأشار إلى إدمانه العديد من المواد الأخرى إلى جانب الكحول، مثل الحشيش و"البانجو"، لكنه اعتبر أن الكحول كانت أزمته الرئيسة، خاصة أنه صار يتناول المهدئات بسببها.