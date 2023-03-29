داعية بحريني يهاجم مسلسل "الإمام الشافعي" ويصفه بـ"الأهبل"
انتقد الداعية البحريني المعروف حسن الحسيني، مسلسل "رسالة الإمام" الذي يتناول حياة الإمام الشافعي، ووصفه بـ "الأهبل" في واحد من سلسلة انتقادات طالت المسلسل وصناعه.
وظهر الداعية الأكاديمي في مقطع فيديو ليثير عدة نقاط تم عرضها في الحلقات الأولى من المسلسل الذي يستمر عرضه، واقترح على صناعه ساخرًا، تغيير اسم المسلسل من "رسالة الإمام" الى "رسالة اللمبي"، في إشارة للشخصية الكوميدية في السينما المصرية.
ووصف "الحسيني" المسلسل أيضًا بأنه انتكاسة ونكبة بعد نكبة فلسطين على حد قوله، قبل أن يقول إن تقييمه للمسلسل هو 1 من 10، مشيرًا لكون صناع المسلسل يستحقون الجلد بالكلام.
ويقول الحسيني إن انتقاداته تلك ليست ردًا علميًا على المسلسل، وإنما هي أقرب للفضفضة والدردشة على ما تم عرضه لحد الآن من حلقات المسلسل، وما شاهده هو من مقاطع وحلقات وصلته عبر مواقع التراسل والتواصل الاجتماعي.
وأكد الحسيني أن حديثه ليس موجهًا لأحد من صناع المسلسل بشكل شخصي، سواء منتجه أو مخرجه أو كاتب السيناريو، وإنما يستهدف المسلسل الهزيل والفاشل على حد وصفه.
وقال "الحسيني" إن المسلسل مفلس وبلا مراجع أو مصادر، منتقدًا المشهد الذي ظهر فيه بطل المسلسل، الفنان خالد النبوي، والذي يلعب دور الإمام الشافعي، وهو واقف أمام راهب مسيحي ليساعده بعلاج زوجته المريضة.
وأشار "الحسيني" لكون الإمام الشافعي خبيرًا بالطب والعلاج بالأعشاب، وما كان ليستعين براهب كي يعالج زوجته، على الرغم من كون الداعية البحريني قال إنه لا مانع من اللجوء للطبيب بهدف العلاج مهما كانت ديانته.
ويرى "الحسيني" في انتقاداته أن المسلسل يقحم أحداث لم تحدث لتمرير أجندات، مشيرًا لكون الأمام الراحل لم يلتقِ بالخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد خلال حياته كما يزعم المسلسل.
كما أشار "الحسيني" إلى شكوى الشاعر السوري حذيفة العرجي الذي انتقد المسلسل أيضًا بعد عرض بيتين شعر ونسبهما للشافعي، بينما يقول إنهما يعودان له، وقد كتبهما العام 2014.
وقال الحسيني إن السيناريو ولغة المسلسل مستمدان من رسائل "واتس أب"، ولا يعكسان لغة الشافعي، قبل أن يختتم بالقول: "لا تأخذوا دينكم من المسلسلات".
رد صناع المسلسل
وفي تفاعل مع تلك الانتقادات التي شملت عددًا كبيرًا من مشاهديه، قال كاتب المسلسل محمد هشام عبية، إن المسؤول عن التدقيق في نص السيناريو والحوار داخل المسلسل هو الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة، أحمد عمار.
وأضاف "عبية" بحسب ما نقلت عنه قناة "الحرة": "لدي شكوك أن هذين البيتين كتبهما هذا الشاعر السوري،.. لأنني تابعت جدالًا بشأنهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنهما كتبا قبل تاريخ زعمه كتابتهما العام 2014".
وأوضح "عبية" أن مشهد لجوء الشافعي للراهب المسيحي، جاء في سياق درامي اختاره صناع العمل، "وهو أنه خلال رحلته إلى مصر، مر بسيناء مع زوجته ودخل إلى دير وطلب الدواء من راهب"، مشيرًا إلى أن هذه الحادثة غير مذكورة بالفعل في الكتب التاريخية، ولكن ليس هناك ما ينفيها على حد قوله.
وبين أن "المسلسل ينبه إلى أنه عمل درامي مستوحى من أحداث تاريخية، وهذا يعني أنه عمل فني فيه مساحة لإضافة أشياء من خيال المؤلفين التي تعبر عن طبيعة الشخصية، ومن حقنا أن نضفي بعض المشاهد الدرامية التي تعبر عن وجهة نظرنا، وإلا سيكون العمل وثائقيًا".
وتابع: "نترك لكل مشاهد أن يفسره حسبما يشاء، لكننا نرى أنه لا يظهر فقط جزءًا من شخصية الإمام ولكن يظهر سماحة الإسلام".
ويتناول مسلسل "رسالة الإمام" المكون من 15 حلقة، السنوات الست التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، ويقوم ببطولته كلٌّ من خالد النبوي، ونضال الشافعي، وخالد أنور، وأروى جودة، وحمزة العيلي، وأحمد الرافعي، وفرح بسيسو، وخالد القيش، وسلمى أبو ضيف، إلى جانب عدد من ضيوف العمل.