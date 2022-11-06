بعد ظهورها بكدمة في عينها.. ابنة شيرين عبدالوهاب تكشف حقيقة تعرضها للضرب

وظهرت ابنة شيرين عبدالوهاب في فيديو عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، لترد على الأنباء المتداولة حول تعرضها للضرب، قائلة: "لكل الناس اللي فاكرين إن في حد ضربني، في الفيديو اللي عيني كانت وارمة فيها، ده كان كله ميك أب للهالوين".

ويأتي ظهور هنا بعدما أعلن ياسر قنطوش، محامي والدتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن موكلته غادرت المستشفى، مساء الخميس، مشيرا إلى أنها تتمتع بصحة جيدة.

ونشر قنطوش صورة لـ شيرين عبدالوهاب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق عليها: "الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبدالوهاب بالسلامة من المستشفى، وهي بصحة جيدة وتشكر جمهورها وكل من ساندها في أزمتها، وستتحدث في فيديو خلال ساعات".

وكان قنطوش قد نشر، مساء الأربعاء، تسجيلا صوتيا أرسلته له شيرين عبدالوهاب، تظهر فيه "استغاثتها" من إدارة المستشفى الذي تمكث فيه للعلاج من الإدمان.

والتسجيل الصوتي هو الأول لها منذ أزمتها الصحية ودخولها أحد المستشفيات، حيث وجهت حديثها لمحاميها قائلة: "مساء الخير يا أستاذ ياسر من فضلك تعمل أي حاجة عشان تخرجني من المستشفى".

وأضافت الفنانة المصرية في استغاثتها كاشفة توقيعها على أوراق بالإجبار، قائلة: "في المستشفى مضوني على ورق مش عارفة ورق إي ده، وأنا الحمد لله بقيت كويسة، وكملت علاجي، وباقيلي 20 يوم، فعاوزه أخرج من فضلك".