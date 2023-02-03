الفنان سعد الفرج يكشف أسباب إيقاف عرض مسرحية "هذا سيفوه"

كشف الفنان الكويتي سعد الفرج في لقاء إذاعي، الأسباب التي أدت إلى إيقاف عرض مسرحية "هذا سيفوه"، والتي كانت تعرض في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال "الفرج" خلال اللقاء إن "المسرحية دخلت آنذاك في عش دبابير، إذ تطرقت إلى الحديث عن التجار".