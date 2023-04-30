بريتي ييندي.. أول سوبرانو إفريقية تغني في تتويج ملك بريطاني

وتضيف لوكالة فرانس برس: "أشعر بفخر كبير جدا لأن هذا الأمر لم يحدث من قبل. أجيال متلاحقة ستقرأ عن الملوك البريطانيين... وسترى اسم فتاة من إفريقيا مكتوبا - دعاها الملك شخصيا للغناء في وستمنستر آبي".

كانت ييندي التي ولدت في ذروة الفصل العنصري عام 1985 في بلدة في شرق جنوب إفريقيا، تغني أغاني الزولو التقليدية في طريقها إلى الكنيسة وموسيقى الغوسبل مع الجوقة.

لكن سماعها أغنية "فلاور دويت" الأوبرالية لليو دوليب في إعلان للخطوط الجوية البريطانية هو ما غيّر حياتها.

وتتابع ييندي أن الأوبرا "هدية للبشرية وهناك شيء إلهيّ فيها أيضا"، مضيفة أنها تأمل في أن يشجع أداؤها المزيد من الأشخاص على تجربتها.

ودعاها بعض المنتقدين إلى مقاطعة التتويج احتجاجا على الماضي الاستعماري لبريطانيا، لكن ذلك ليس أسلوبها.

وتقول: "أرى كل فرصة أتيحت لي على أنها فرصة لموهبتي للمصالحة والشفاء والحب وإعطاء الفرح والأمل والأحلام للمستقبل".

وتضيف: "لا يمكننا تغيير الماضي لكن كل جيل... بعمل صغير، يمكن أن يعطي الأمل للغد".

"حلم يتحقق"