قرأ القرآن في المسجد على أنغام الراب.. صانع محتوى جزائري يثير الجدل
أثار صانع المحتوى الجزائري مروان الباتني جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره لمقطع فيديو مصور وهو يدخل أحد المساجد ويجلس ويشرع في تلاوة القرآن، على أنغام أغنية شهيرة من موسيقى الراب.
ولم تهدئ التعليقات والمطالبات بفتح تحقيق في الحادثة ومحاسبته، بعد أن اعتبره الجزائريون أنه مس بحرمة المسجد، ومعاقبته كي يكون درسًا لصناع المحتوى الآخرين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر توقيف الباتني من قبل أجهزة الأمن، لكن دون أن يتأكد ذلك رسميًّا.
فقالت أمينة أوفيشال عبر حسابها على "تويتر" " الشرطة الجزائرية 👈 توقيف المدعو مروان الباتني بعد أن قام بتشغيل موسيقى صاخبة بالمسجد بباتنة ( توپاك )".
وتساءل مغردون، لماذا "أصبح المؤثرون عرضة للسخرية والاستهجان في المجتمع، ولماذا يحصلون على ملايين المشاهدات رغم ذلك".
فقال عادل سعيد: "نحتاج صنّاع محتوى في بلادنا لكن نحتاج أناسًا متميزين ومبتكرين في صناعة المحتوى، الواقع الحالي 90% تكرار وكوبي بيست يصنع محتوى وهو مخه ما فيه محتوى".
ويرى أحد المغردين أنه " من بعد رؤية فيديو مروان الباتني تأكدت أكثر وأكثر بأن التدين في وقتنا الحالي صار موضة أو بريستيجًا".
وأضافت أسماء داووس " أثار ناشط جزائري، معروف باسم مروان الباتني، جدلًا صاخبًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر، على حسابه الشخصي بموقع “تيك توك”، فيديو من داخل مسجد مرفوقًا بأغنية راب،، اللهم اخسف بهم الأرض 🤲🤲".
وغردت صوفيا تاسكادي " زازايري🇩🇿 يشارك في تحدي ترند أغنية 2PAC في المسجد ويعتدي على حرمته، لما تبون لا يصلي التراويح ولا صلاة العيد ويغلق المسجد الكبير فمن أين للشباب بقدوة؟".
وكتبت صفحة " الجزائر نيوز" على موقع فيسبوك "الحادثة أعادت الجدل حول نوعية بعض المؤثرين ونوعية الرسائل التي يقدمونها للمجتمع. للعلم، الفن هو رسالة أخلاقية والأصل في وسائل التواصل الاجتماعي تقديم رسائل هادفة للمجتمع.. لماذا أصبح المؤثرون عرضة للسخرية والاستهجان في المجتمع؟ ولماذا يحصلون على ملايين المشاهدات رغم ذلك؟".
ومروان الباتني أحد النشطاء المعروفين على "تيك توك" في الجزائر، ويتخصص في تقليد المشاهير والفنانين.