قرأ القرآن في المسجد على أنغام الراب.. صانع محتوى جزائري يثير الجدل

ولم تهدئ التعليقات والمطالبات بفتح تحقيق في الحادثة ومحاسبته، بعد أن اعتبره الجزائريون أنه مس بحرمة المسجد، ومعاقبته كي يكون درسًا لصناع المحتوى الآخرين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر توقيف الباتني من قبل أجهزة الأمن، لكن دون أن يتأكد ذلك رسميًّا.

فقالت أمينة أوفيشال عبر حسابها على "تويتر" " الشرطة الجزائرية 👈 توقيف المدعو مروان الباتني بعد أن قام بتشغيل موسيقى صاخبة بالمسجد بباتنة ( توپاك )".