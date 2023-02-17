بروس ويليس يعاني من الخرف.. وهذه تفاصيل حالته

أعلنت عائلة الممثل الأمريكي الشهير بروس ويليس، بطل سلسلة أفلام Die Hard، يوم الخميس، أن النجم الأمريكي مصاب بمرض الخرف.

وقالت عائلة النجم الأمريكي في بيان رسمي نشرته عبر الإنترنت: "منذ أن أعلننا إصابة ويليس بالحُبسة الكلامية في ربيع عام 2022، تطورت حالته وتوصلنا الآن إلى تشخيص أكثر تحديدًا، وهو الخرف الجبهي الصدغي".

ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، أشارت العائلة في البيان إلى أنه "على الرغم من الأنباء المؤسفة، إلا أن الأمر يبعث ببعض الراحة لمعرفة السبب الرئيسي والمحدد لمشكلة ويليس".