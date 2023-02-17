بروس ويليس يعاني من الخرف.. وهذه تفاصيل حالته
أعلنت عائلة الممثل الأمريكي الشهير بروس ويليس، بطل سلسلة أفلام Die Hard، يوم الخميس، أن النجم الأمريكي مصاب بمرض الخرف.
وقالت عائلة النجم الأمريكي في بيان رسمي نشرته عبر الإنترنت: "منذ أن أعلننا إصابة ويليس بالحُبسة الكلامية في ربيع عام 2022، تطورت حالته وتوصلنا الآن إلى تشخيص أكثر تحديدًا، وهو الخرف الجبهي الصدغي".
ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، أشارت العائلة في البيان إلى أنه "على الرغم من الأنباء المؤسفة، إلا أن الأمر يبعث ببعض الراحة لمعرفة السبب الرئيسي والمحدد لمشكلة ويليس".
كما أردف البيان: "حتى يومنا هذا، ليس هناك علاج لهذا المرض، ونأمل أن يتغير ذلك في السنوات المقبلة، وفي ظل تطور حالة ويليس، نأمل بأن أي جهود واهتمامات إعلامية، تركز على تسليط الضوء على هذا المرض الذي يحتاج مزيدًا من الوعي والبحث".
وأشار إلى أن الخرف الجبهي الصدغي يعد أحد أكثر أشكال الخرف شيوعا لدى الأشخاص تحت سن الستين.
وأضاف: "لطالما كان ويليس مؤمنا باستخدام صوته وشهرته لمساعدة الآخرين ولزيادة الوعي بشأن القضايا المهمة على المستويين العام والخاص، فنحن نعلم أنه إذا كان في استطاعته حاليا، لكان سيرغب في الاستجابة من خلال لفت الانتباه العالمي والتآذر مع الذين يواجهون هذا المرض الذي يؤثر على العديد من الأفراد وعائلاتهم".
واختتمت العائلة بيانها معربة عن امتنانها للحب الكبير الذي يتلقاه ويليس (67 عاما) من متابعيه ومحبيه.
يأتي تشخيص ويليس المؤسف بعد مرور أقل من عام منذ إعلانه اعتزال التمثيل، بسبب تدهور حالته، إذ اُصيب بالحبسة الكلامية، خلال ربيع العام الماضي، وهي حالة تسبب صعوبات في الكلام والتواصل، تؤثر بدورها على قدراته المعرفية.
يذكر أن ويليس حقق قاعدة جماهيرية كبيرة منذ ظهوره على الساحة في الثمانينات والتسعينيات بمجموعة متنوعة من الأعمال، أبرزها Die Hard و The Sixth Sense و Armageddon و Pulp Fiction.
كما حصد عدة جوائز، بما في ذلك 3 جوائز غولدن غلوب وجائزتي ايمي، فضلا عن العديد من الترشيحات.