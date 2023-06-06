مديحة حمدي: زلزال 92 دفع العديد من الفنانات لارتداء الحجاب

كشفت الفنانة المصرية مديحة حمدي السبب وراء ارتدائها الحجاب، لافتة إلى أن لعبها أدوارا في عدد من المسلسلات والبرامج الدينية التي كانت تقدمها، دفعها لذلك.

وقالت، في تصريحات إعلامية لـقناة "الشرقية"، إنها لم تقم بانتقاء هذه الأعمال الدينية، لكنها كانت تأتيها من الله سبحانه وتعالى، مبينة أنها كانت تقوم بدراسة الأحاديث والآيات، خلال فترة تقديمها برامج دينية، ما دفعها للتأمل في التفسير، الأمر الذي انتهى بها لارتداء الحجاب.

ونفت "حمدي" ارتداءها الحجاب بعد زلزال 1992، الذي ضرب مصر، لافتة إلى أنها كانت محجبة قبل ذلك الوقت.

وأضافت أن ارتداءها الحجاب بعد الزلزال أشيع عنها، نظرا لقيام العديد من الفنانات بارتدائه بالفعل في أعقاب زلزال 1992.

ورفضت الفنانة المصرية إبداء رأيها في حجاب العديد من الفنانات، معتبرة أن الحجاب مسألة شخصية خالصة بين العبد وربه، مثل صلاة الليل، والاستغفار، وغيرهما.

وعلقت بالقول: "دي حاجة شخصية جدا، ليه تحجبت؟ ليه شالت؟ ليه عملت؟ دي علاقة بينها وبين ربها، ميقدرش حد يناقشها".

وشددت على أن ارتداء حلا شيحة للحجاب أكثر من مرة وخلعه، موضوع شخصي جدا، و"شيحة" الوحيدة التي لديها أسبابها في ذلك، موجهة رسالة لها بالقول: "ربنا يا بنتي يوجهك للأصوب، إيه الأصوب معرفش، ده أمر ربنا سبحانه وتعالى".