الفنانة شمس الكويتية تزور إسرائيل "طلبا للعلم"
أعلنت الفنانة شمس الكويتية عن توجهها إلى فلسطين قادمة من اسطنبول، وذلك لزيارتها لأول مرة، "طلبا للعلم"، كما قالت.
ووصلت شمس إلى مطار تل أبيب، داعية جمهورها لـ"دعمها" معنويا لأجل هذه الزيارة.
وكانت شمس خرجت في مقاطع فيديو بثتها عبر حسابها في "سناب شات"، مؤكدة أنها تنوي زيارة فلسطين لأول مرة، وذلك طلبا لعلم يعتبر "خاتما لكل العلوم"، لافتة إلى أنها تنتظر دورها لدراسة هذا العلم على يد طبيب من عرب إسرائيل، يدعى نادر بطو، منذ نحو 4 سنوات.
ودافعت الفنانة شمس عن زيارتها هذه، مبررة أنها ستزور فلسطين، لأنها لا تجد مانعا في ذلك، مشيرة إلى أنها "توجهت إلى فلسطين دون أن يعلم أحد بذلك حتى والدتها".
وقالت خلال حديثها إنها عرضت على العديد من الأصدقاء مرافقتها في السفر، لكنهم جميعا رفضوا ذلك، معللة بأن "الخطوة تعتبر للغير جريئة ومحرمة، فيما يراها آخرون عملا بطوليا".
وأضافت أن كل "فئة" ستفسر زيارتها هذه بما يناسبها، لكن بالنسبة لها فإن زيارتها لغاية التعلم والعلاج.
وتابعت شمس الكويتية أن ما دفعها لطلب العلم على يد الطبيب نادر بطو، أنه أخذ بدراسة الجانب الروحي المتسبب بأمراض القلب، وقد توصل إلى طريقة للتواصل مع الروح لعلاج المشكلة من جذورها، وقبل أن تتفاقم وتسبب بأمراض في القلب والجسم على حد زعمها.
ومثل هذه العلاجات الروحية وبما يسمى الطاقة مثيرة للجدل وغير معتمدة علميا ويحذر منها المختصون.
وادعت الفنانة شمس أنها ترى "أهوال يوم القيامة" في أحلامها منذ أن كانت في الرابعة من عمرها، لافتة إلى أنها ترى "كل ما يتعلق بيوم القيامة منذ تلك السن إلى الآن".
وتذرعت أنه "لا يمكنها أن تكشف عما تراه في أحلامها من (أهوال يوم القيامة)، لأنه أمر يفوق كلمة (الفزع)"، وفق تعبيرها.
وبررت أن هذه الرؤى التي تأتيها، تسببت لها دائما بأمراض وتعب في الجسد، زاعمة كذلك أنه باستطاعتها أن تستشرف المدة التي سيعيشها كل شخص من خلال النظر إليه.
وعلقت في معرض حديثها: "أنا اللي قاعد يمرضني، الأهوال اللي اشوفها، اتطور عندي صرت أشوف مصيري، يعني صرت أشوف البلد الفلانية رح يصير فيها كذا كذا، اصحى مكسرة، نفس مو قادرة آخذ، مستفرغة، دم نازل، بالفعل يحصل بعد فترة واحد ثنين ثلاثة، حد بموت، من غير ما انام اطالع فيه أعرف رح يموت بعد سنة ثنين.. أنا أغلى الناس عندي طالعت فيه شفت بعد 6 أشهر بموت.. الدكتور نادر عنده معرفة يوصلني لروحي".
وشددت شمس الكويتية أنها ستكسر الحاجز كفنانة بزيارتها لفلسطين، مشيرة إلى أنها لا تعرف ماذا ستواجه عند وصولها إلى مطار تل أبيب، وهل ستتم أذيتها من قبل الإسرائيليين على حد قولها.
وتساءلت إن كانت زيارتها لفلسطين، ستعرضها لهجوم من قبل كثيرين، بدعوى "تكسبهم على ظهرها".
وخرجت الفنانة شمس للرد على مشككين بزيارتها، إذ أكدت أن هدف الزيارة هو "الدراسة" و"التعريف بالثقافة الفلسطينية".
ولاحقا، وثقت في فيديو وصولها إلى مطار تل أبيب، وتلقيها دعوة من قبل شخص فلسطيني لزيارة مطعمه في عكا.
وأعلنت لمتابعيها أنها ستقوم بتوثيق جميع خطوات تجربتها الروحانية الجديدة مع الطبيب نادر بطو عبر حساباتها في "سناب شات"، حيث نشرت أول مقطع فيديو للحظة دخولها إلى مركزه التعليمي.