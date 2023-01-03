الفنانة شمس الكويتية تزور إسرائيل "طلبا للعلم"

وقالت خلال حديثها إنها عرضت على العديد من الأصدقاء مرافقتها في السفر، لكنهم جميعا رفضوا ذلك، معللة بأن "الخطوة تعتبر للغير جريئة ومحرمة، فيما يراها آخرون عملا بطوليا".

وأضافت أن كل "فئة" ستفسر زيارتها هذه بما يناسبها، لكن بالنسبة لها فإن زيارتها لغاية التعلم والعلاج.

وتابعت شمس الكويتية أن ما دفعها لطلب العلم على يد الطبيب نادر بطو، أنه أخذ بدراسة الجانب الروحي المتسبب بأمراض القلب، وقد توصل إلى طريقة للتواصل مع الروح لعلاج المشكلة من جذورها، وقبل أن تتفاقم وتسبب بأمراض في القلب والجسم على حد زعمها.

ومثل هذه العلاجات الروحية وبما يسمى الطاقة مثيرة للجدل وغير معتمدة علميا ويحذر منها المختصون.