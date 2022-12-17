المخرج أحمد شفيق ينفي تعاقده على مسلسل "إكسلانس" لمحمد سعد

بدوره، يستعد الفنان المصري محمد سعد، الشهير بشخصية "اللمبي" التي قدمها في العديد من الأفلام السينمائية، لخوض السباق الرمضاني 2023، بعد غياب لسنوات عديدة، من خلال مسلسل "إكسلانس".

وكشف ممدوح شاهين، منتج المسلسل، عن تفاصيل العمل، قائلا إنهم بدأوا في التحضير له منذ عدة أشهر، لكنهم فرضوا السرية على التحضيرات كي تكون مفاجأة للجمهور.

وأضاف "شاهين" في تصريحات تلفزيونية أن المسلسل من نوعية الأعمال الكوميدية المكونة من 30 حلقة، وتم الانتهاء من كتابة 20 حلقة منها، على أن يبدأ التصوير في 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضح أن المسلسل من كتابة ورشة "بلاك هورس"، مؤكدا أنه تم التعاقد مع أكثر من فنان، لكنه سيتم الإعلان عنهم خلال الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من جميع التعاقدات.