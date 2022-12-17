المخرج أحمد شفيق ينفي تعاقده على مسلسل "إكسلانس" لمحمد سعد
نفى المخرج المصري أحمد شفيق تعاقده على مسلسل "إكسلانس" الذي يعود من خلاله مواطنه الفنان محمد سعد إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 8 سنوات.
وتداولت مواقع محلية أنباء عن تعاقد المخرج على قيادة دفة المسلسل المرتقب، وبدء التحضيرات النهائية قبل التصوير.
وقال شفيق في تصريح لـ"إرم نيوز": "تفاجأت بالأنباء المتداولة على المواقع الصحفية حول تعاقدي على مسلسل إكسلانس لكن الحقيقة أنا لم أتعاقد على المسلسل ولم يتحدث أحد معي بشأنه".
وأضاف أنه "سعيد بعودة محمد سعد إلى الدراما، كونه ممثلا موهوبا جدا، وعودته تمثل إضافة إلى الدراما الرمضانية والمصرية بشكل عام"، لافتا إلى أن الأفلام التي شارك بها من قبل لم تقدم الموهبة الحقيقية لمحمد سعد، لكنه أبدى تفاؤلا بالمسلسل وبعودته، وتمنى له النجاح والتوفيق.
وكشف شفيق أنه "يقدم خلال الفترة الحالية أكثر من مسلسل منها (حرب نفسية) الذي تقوم ببطولته الفنانة أروى جودة ومجموعة مميزة من الفنانين، والعمل يتحدث عن الجوانب النفسية للناس، وهو من 15 حلقة"، موضحا أنه "يحضر للجزء الثاني من مسلسل (وسط البلد)".
بدوره، يستعد الفنان المصري محمد سعد، الشهير بشخصية "اللمبي" التي قدمها في العديد من الأفلام السينمائية، لخوض السباق الرمضاني 2023، بعد غياب لسنوات عديدة، من خلال مسلسل "إكسلانس".
وكشف ممدوح شاهين، منتج المسلسل، عن تفاصيل العمل، قائلا إنهم بدأوا في التحضير له منذ عدة أشهر، لكنهم فرضوا السرية على التحضيرات كي تكون مفاجأة للجمهور.
وأضاف "شاهين" في تصريحات تلفزيونية أن المسلسل من نوعية الأعمال الكوميدية المكونة من 30 حلقة، وتم الانتهاء من كتابة 20 حلقة منها، على أن يبدأ التصوير في 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأوضح أن المسلسل من كتابة ورشة "بلاك هورس"، مؤكدا أنه تم التعاقد مع أكثر من فنان، لكنه سيتم الإعلان عنهم خلال الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من جميع التعاقدات.