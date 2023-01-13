المخرج الأمريكي مايكل باي متهم بقتل "حمامة"

تعرض المخرج السينمائي الأمريكي "مايكل باي" مؤخرا لاتهامات بقتل "حمامة" أثناء تصوير فيلم نتفليكس "6 Underground" في إيطاليا، العام 2018.

وكشفت مجلة The Wrap المتخصصة بأخبار السينما، أن المخرج الشهير متهم بالإساءة للحيوانات بعد قتله طائرا أثناء تصوير مشاهد من فيلمه في فينيسيا، وأن أحد شهود العيان وثق الحادث ونقلها للسطات، التي أوصلت القضية للمحاكم.

من جانبه، قال المخرج إن المعلومات المتداولة عن الحادث "كاذبة"، وإن العديد من الروايات تعارض الرواية المقدمة للسلطات.

وشدد المخرج على أنه لم يقتل حيوانا عند قصد، مؤكدا أن سجله نظيف: "أنا من عشاق الحيوانات وناشط رئيسي في مجال حمايتها، فلم يتعرض أي حيوان للإصابة أو الأذى خلال عملي كمخرج خلال الثلاثين عاما الماضية".