نسرين طافش: "أنا أعلنت انفصالي من 3 أشهر"
خرجت الفنانة السورية نسرين طافش للرد على إعلان مدرب الطاقة المصري شريف الشرقاوي انفصالهما رسميا.
وأوضحت طافش عبر خاصية "ستوري" في حسابها بإنستغرام، أن "لا جديد بشأن مسألة طلاقي، وأنا سبق وأعلنت ذلك".
وقالت إنها قررت الخروج وإيضاح مسألة طلاقها، بعد أن توالت الرسائل عليها لتسألها عن حقيقة ذلك.
وشددت أنها سبق وأعلنت قبل 3 أشهر عن انفصالها عن الشرقاوي، دون التطرق لتفاصيل أخرى.
واستنكرت نسرين السؤال المتكرر عن حقيقة طلاقها، معلقة "هل لازم كل شهر يتكرر خبر الطلاق لتخلص السنة مثلا، ولا فيه تمديد لـ2023".
ورغم خروج الفنانة طافش لتأكيد بدورها نبأ طلاقها، إلا أنها سبق وتجاهلت الأنباء عن ذلك.
وكانت أنباء طلاق نسرين طافش من مدرب الطاقة راجت منذ فترة، بعد زواج لم يدم سوى بضعة أشهر.
وحاولت طافش تجنب التعليق المباشر، إلا أن الشرقاوي رد بشكل حاسم على متابعة قبل أسبوع من الآن.
وكانت متابعة وجهت للشرقاوي سؤالًا، عبر "إنستغرام"، جاء فيه: "فين نسرين، اتطلقتوا؟"، ليرد عليها الشرقاوي "تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدا يحدث بين البشر، المهم هو السلام والاحترام".
وحرص الشرقاوي على "تحديد" (pin) السؤال، وكأنه أراد نشر خبر الطلاق بشكل رسمي عبر صفحته في إنستغرام.