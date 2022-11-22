نسرين طافش: "أنا أعلنت انفصالي من 3 أشهر"

خرجت الفنانة السورية نسرين طافش للرد على إعلان مدرب الطاقة المصري شريف الشرقاوي انفصالهما رسميا.

وأوضحت طافش عبر خاصية "ستوري" في حسابها بإنستغرام، أن "لا جديد بشأن مسألة طلاقي، وأنا سبق وأعلنت ذلك".

وقالت إنها قررت الخروج وإيضاح مسألة طلاقها، بعد أن توالت الرسائل عليها لتسألها عن حقيقة ذلك.

وشددت أنها سبق وأعلنت قبل 3 أشهر عن انفصالها عن الشرقاوي، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

واستنكرت نسرين السؤال المتكرر عن حقيقة طلاقها، معلقة "هل لازم كل شهر يتكرر خبر الطلاق لتخلص السنة مثلا، ولا فيه تمديد لـ2023".