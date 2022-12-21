إيلون ماسك: سأتنحى عن منصبي عندما أجد "غبيا" يقبل بهذه الوظيفة

بعد أن نصحه أكثر من 50 % من المصوتين بالتنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة تويتر، رد إيلون ماسك بتغريدة مثيرة للجدل صباح اليوم الأربعاء.

وقال المؤسس المساعد لشركة تيسلا: "سأستقيل من منصبي كمدير تنفيذي لتويتر، عندما أجد شخصا غبيا بما فيه الكفاية ليأخذ هذه الوظيفة! بعد ذلك سأدير البرمجيات والسيرفرات".