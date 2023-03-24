انتقادات للعسيلي وحمزة نمرة بسبب إعلان "بنك مصر"
تعرض المغنيان المصريان محمود العسيلي وحمزة نمرة لحملة انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد عرض إعلان لصالح "بنك مصر".
واعترض طيف واسع من المنتقدين على فكرة الغناء فوق مكان مقدس، وهو "جبل موسى"، الذي كلم عليه الله نبيه موسى.
وقدم محمود العسيلي إعلان بنك مصر كما هو معتاد منذ سنوات عديدة، وشاركه هذا العام الفنان حمزة نمرة في تقديم الإعلان.
واعترض آخرون على فكرة وتصميم وإخراج الإعلان، حيث رأوا أن الفكرة مكررة ولا تحمل أي جديد عن السنوات الماضية والمضمون لا يقدم أي جديد، حسب البعض.
وحول مشروعية الغناء على جبل موسى قال الدكتور أحمد السيد أحد علماء الأزهر الشريف: "تصوير الإعلان على جبل موسى الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى، وكلمه، والذي له قدسية كبيرة أمر لا يجوز".
وأضاف: "أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى أن يخلع نعليه احتراما لهذا المكان المقدس، حيث قال تعالى: (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى)".
وتابع: "إذا كان النبي موسى خلع نعليه بأمر من الله عز وجل تقديسا للمكان، فكيف بمن غنى وتراقص بصحبة الفتيات، فيجب على كل مسلم تقديس الأماكن التي قدسها الله عز وجل، لاسيما في شهر رمضان الذي أمر الله سبحانه وتعالى العباد بزيادة الطاعات.. والله أعلم".