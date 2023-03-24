انتقادات للعسيلي وحمزة نمرة بسبب إعلان "بنك مصر"

تعرض المغنيان المصريان محمود العسيلي وحمزة نمرة لحملة انتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد عرض إعلان لصالح "بنك مصر".

واعترض طيف واسع من المنتقدين على فكرة الغناء فوق مكان مقدس، وهو "جبل موسى"، الذي كلم عليه الله نبيه موسى.

وقدم محمود العسيلي إعلان بنك مصر كما هو معتاد منذ سنوات عديدة، وشاركه هذا العام الفنان حمزة نمرة في تقديم الإعلان.

واعترض آخرون على فكرة وتصميم وإخراج الإعلان، حيث رأوا أن الفكرة مكررة ولا تحمل أي جديد عن السنوات الماضية والمضمون لا يقدم أي جديد، حسب البعض.