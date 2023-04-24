مسلسل "الصندوق".. عالم قوامه العبث محكوم باليأس

تمكن المسلسل المصري "الصندوق"، الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الغامضة، وعرض في شهر رمضان المبارك، من لفت الأنظار إليه منذ حلقته الأولى.

وبدأت حكاية "الصندوق"، والذي يتألف من 16 حلقة، بوصول صندوق غامض لفتاة تدعى "ريم" كانت تحتفل بعيد ميلادها، لكن 3 التقوا مصادفة حول الصندوق، وهم هدى المفتي (نور)، وعلي قاسم (يوسف)، وأحمد داش (ياسين)، والذين قرروا فتحه والتعرف على محتوياته.

ويثير الصندوق - الذي يحتوي على قطع متفرقة أشبه بلغز - كل من نور ويوسف وياسين، المختبئين في الأصل في صناديقهم الداخلية، ليبدأوا رحلة معًا لاستكشاف السر وراء محتوياته.

وما تلبث أن تتابع الصناديق على الأصدقاء، ليكتشفوا أن خلفها قصصًا إنسانية لأشخاص تم قتلهم من قبل قاتل غامض، وكان المطلوب منهم الوصول إليه.

وعلى الجانب الآخر، يرصد المسلسل العلاقات المضطربة بين الأصدقاء الثلاثة وبين عائلاتهم، وكيف تمنحهم علاقتهم والصناديق الفرصة لإعادة ترميمها من جديد.

وتنتهي حلقات المسلسل بظهور السفاح الحقيقي (صاحب الصناديق)، الذي يطرح فلسفة إقدامه على قتل أشخاص بأمراض مستعصية لكي يريحهم من آلامهم، في الوقت الذي يتبين وجود سفاح آخر وهو شقيق السفاح الأول، والذي يقتل فقط لمجرد الرغبة في القتل، حيث يُقدم في النهاية على إنهاء حياة والدة ياسين "أحمد داش"، والتي لعبت دورها الفنانة سماح أنور.

لكن رغم الطابع التشويقي والغامض للمسلسل، ومحاولته تسليط الضوء على قضايا إنسانية في آن، لم يتمكن من تحقيق التوازن في هذه المعادلة.

الصداقة والحب

جمع "الصندوق" ياسين ونور ويوسف، العالقين في مشاكل عائلية وشخصية، لتتحول علاقتهم تزامنًا مع استكشافهم أسرار الصناديق إلى "صداقة"، كان من المتوقع أن تضفي معنى على حياتهم الباهتة.

ويساند الثلاثة بالفعل بعضهم البعض خلال رحلة استكشافهم، ما يمنح صداقتهم قيمتها الفعلية ومعناها الحقيقي، والتي كان من المفترض أن تنتشلهم من قوقعتهم، لكن ما لبثت الحلقة الأخيرة أن أوصدت الباب عليهم، لينفرط عقد هذه الصداقة بشكل يائس.

ففي الحلقة الأخيرة، يقرر "ياسين/أحمد داش" إنهاء صداقته بـ"يوسف/علي قاسم" و"نور/هدى المفتي"، بعد مقتل والدته، متهمًا صديقيه (يوسف ونور) بأنهما السبب في موتها، بعد أن استمرا في البحث وراء الصندوق الأخير في الوقت الذي توقف فيه عن ذلك، بسبب تلقيهم تهديدًا.

وفي ذات الوقت، يبتعد يوسف عن نور، بعد علاقة صداقة وحب، كانت بريق أمل لهما، وساعدت في تصحيح أمور عالقة في حياتهما، لينتهي المسلسل دون أن تتمكن الصداقة ولا الحب من الوقوف في وجه ما واجهه هؤلاء الثلاثة.

ويبدو أن العمل لم يفلح في تقديم القيمة الأخلاقية للصداقة، التي سقطت مع أول اختبار لها، فكأنما صداقتهم كانت منذ بدايتها عبثًا، لم يكن المراد منها سواء تأزيم الأحداث وتشابكها.

انتصار للقاتل

اختار السفاح ضحاياه تحديدًا من أصحاب الأمراض المستعصية، بدعوى وضع حد لآلامهم، وفق فلسفته التي طرحها، ورغم أنه كان من المفترض معالجة هذه الفلسفة بطريقة صحيحة، لكن القاتل ظهر وكأنه انتصر في النهاية، رغم إعدام الأول ومقتل الثاني.

فلم يقدم المسلسل سوى "الوجه القاتم" في حياة هؤلاء المرضى، الذين تم تصويرهم طوال العمل بأنهم أشخاص غارقون في اليأس، وقد فصلهم المرض عن واقعهم وأبعدهم حتى عن أحبائهم وعائلاتهم.

ومالَ العمل في كفته لصالح رؤية القاتل في ضرورة تخليص هؤلاء من آلامهم، إذ شحن عاطفة المشاهد بطريقة بثت في نفسه اليأس من ألم المرض، بدلًا من الحث على المقاومة لأجل الحياة.

رسائل غير موفقة

غرق "الصندوق" في عالم من العبث واليأس، فلم يقدم للمشاهد أي بارقة أمل أو انفراجة، بل أغلق الباب على محاولات الوصول لأي حل.

فالأصدقاء الثلاثة، كانت حياتهم تمر بمطبات مع عائلاتهم، فـ"يوسف" خرج من بيت والديه وتم طرده من الجامعة، بسبب اختلاف وجهات النظر بينه وبين والده، ورغم أنه تمكن من وضع حد لعمله السيئ كـ"هاكر"، لكن العلاقة مع أبيه ظلت عالقة دون حل.

وفي الوقت الذي تمكن فيه "ياسين" من إعادة ترميم علاقته مع والدته المريضة بالسرطان، بقيت علاقة "نور" عالقة مع والدتها المطلقة، رغم أنها تمكنت من تصحيح علاقتها بأبيها.

وفشلت صداقة الثلاثة في تقديم الدعم المعنوي لهم، وتقديم القيمة الأخلاقية لفكرة الصداقة ومعناها في الحياة، بعد فرط عقد صداقتهم في النهاية.

كما هدر العمل معنى "التوبة" وفضيلة الاعتراف بالذنب، بعد قرار "يوسف" أن يعترف لـ"عم حسن" بأنه السبب وراء وفاة ابنه، مبديًا ندمًا شديدًا.

ومع تردد "يوسف" طوال المسلسل في اتخاذ هذه الخطوة، لكنه استجمع شجاعته في محاولة لإزاحة هذا الحمل عن صدره، ليفاجأ بردة فعل عنيفة من "العم حسن"، الذي يطرده من المنزل، دون أن يبدي له أي نية في المسامحة.

ورغم ظهور "العم حسن" بمظهر الرجل الطيب والمؤمن بقضاء الله بوفاة ابنه طوال العمل، إلا أن ردة فعله لم تعكس ذلك، بل كانت قاسية، لم تمنح "يوسف" فرصة للتوبة.

وتتجلى الصورة القاتمة في مسلسل "الصندوق" بقتل المرضى، كأنما هم مجرد أشخاص لا قيمة لهم لمجرد أنهم مريضون بأمراض مستعصية، ولا يستحقون فرصة للمقاومة لأجل الحياة. فقد ظهروا كأشخاص سلبيون مستسلمون وبائسون بل ومثيرون للشفقة ويحتاجون بالفعل لمن يخلصهم من كل هذا، حيث يتطوع قاتل مختل لهذه المهمة، دون أن يبدي هؤلاء المرضى الرغبة أو الأمل في العيش.

ويأتي مشهد موت "سماح أنور" في الحلقة الأخيرة على يد السفاح (القاتل الثاني) بحقنة مميتة، مغلقًا باب الأمل على هؤلاء المرضى، وإمكانية أن يحظوا بفرصة للنجاة والعيش بسلام وسط عائلاتهم في أيامهم الأخيرة.