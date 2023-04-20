عماد فراجين: عملت ببيع الصحف وكنت "كومبارس"

كشف الفنان الكوميدي عماد فراجين العديد من أسرار طفولته ومسيرته الفنية، وذلك خلال مقابلة مع الإعلامي السعودي علي العلياني في برنامج "مراحل" الذي عرض في شهر رمضان.

وقال عماد فراجين، إنه من مواليد 1979 في مخيم "عين السلطان" بمدينة أريحا، ومن ثم انتقل مع أسرته للعيش في رام الله، لافتا إلى أن عائلته لاجئة من بئر السبع، وكانت تتألف من 4 بنات وولدين، لكن توفيت إحدى شقيقاته.

وبين أن شقيقته "سوزي" توفيت عن عمر 13 عامًا إثر انهيار المنزل عليها في مخيم عين السلطان، حيث كانت البيوت فيه آنذاك من الطين، مضيفا أنه "حديث يتمنى نسيانه".

وتابع أن طفولته كانت محملة بالصعوبات بحكم الاحتلال، إذ تزامنت مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

وقال فراجين إنه يستقر حاليا في الأردن، وأن زوجته أردنية الجنسية، لكنه يتنقل إلى فلسطين بين الحين والآخر لزيارة أسرته.