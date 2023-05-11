عائلة جيمي فوكس تستعد لـ"السيناريو الأسوأ"

تتكتم عائلة نجم هوليوود جيمي فوكس على الوضع الصحي للممثل، الذي يقبع في المستشفى منذ نحو شهر.

ولم تكشف عائلته كذلك عن أي تطورات بشأن الوضع الصحي لجيمي فوكس، مكتفية ببعض التصريحات المقتضبة والتأكيد دائما على أن حالته تتحسن وأنه بخير.

وبحسب مصدر، فقد ألمح إلى أن عائلة فوكس تستعد لـ"السيناريو الأسوأ"، في وقت تضاربت فيه الأنباء بشأن صحة النجم، الحائز على الأوسكار مرتين.