عائلة جيمي فوكس تستعد لـ"السيناريو الأسوأ"
تتكتم عائلة نجم هوليوود جيمي فوكس على الوضع الصحي للممثل، الذي يقبع في المستشفى منذ نحو شهر.
ولم تكشف عائلته كذلك عن أي تطورات بشأن الوضع الصحي لجيمي فوكس، مكتفية ببعض التصريحات المقتضبة والتأكيد دائما على أن حالته تتحسن وأنه بخير.
وبحسب مصدر، فقد ألمح إلى أن عائلة فوكس تستعد لـ"السيناريو الأسوأ"، في وقت تضاربت فيه الأنباء بشأن صحة النجم، الحائز على الأوسكار مرتين.
وترجح أنباء أن جيمي فوكس يعاني من مشاكل معينة في الدماغ، في وقت يصعب فيه التكهن بدقة بشأن طبيعة مرضه مع السرية الشديدة التي تحيطه بها عائلته.
ويقول مصدر لـ"رادر أونلاين" إن أفراد العائلة يؤكدون أن حالة الممثل الأمريكي في تحسن، بينما يحاول الأطباء في الوقت ذاته تحديد الوضع، لكن حالته التي تبدو مضطربة قد تقود إلى وضع أسوأ.
وسبق أن كشفت مجلة "فارايتي" الترفيهية أن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار دخل المستشفى في أتلانتا، حيث كان يصور فيلمًا كوميديًا جديدًا مع الممثلة كاميرون دياز.
وفوكس البالغ من العمر 55 عامًا، مشهور بالتمثيل في أفلام مثل "راي، وكولاترال، وجانجو أنتشيند".