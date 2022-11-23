رضوى الشربيني تتعرض للسخرية بسبب "خطأ لغوي"

ومنذ اللحظة التي نشرت فيها رضوى تغريدتها، انهالت عليها تعيلقات المتابعين، الذين أشاروا إلى أن الأخطاء اللغوية التي ارتكبتها في منشورها "غير مقبولة" من إعلامية عربية.

وراح عدد من المغردين لتصحيح كلمات الإعلامية المصرية، فكتب أحدهم: "سمعين - سامعين، شيفين - شايفين حاجه -حاجة.. كيف تكون شخصية عامة وتسدى ما تظنه نصائح تدمر منازل ومبادئ وثوابت وتتزعم أنك الخط الدفاعي عن حقوق المرأة ، وأنت حتى لغة هؤلاء الناس لا تتقنها؟ (رحمَ الله امرئٍ عرف قدّرَ نَفّسِه)"

بينما تركت مغردة أخرى تعليقا قالت فيه: ""سامعين وشايفين" دي معلمتكيش إياها المدرسة؟".

ويبدو أن رضوى الشربيني لم تعر الأخطاء اللغوية في تغريدتها أي انتباه، كما أنها لم تحذفها أو تستبدلها بأخرى معدلة.

واشتهرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني في الوطن العربي، بمساندتها القوية للمرأة، ومهاجمتها الصريحة للرجل، وتقدم رضوى برنامج "هي وبس" على قناة "سي بي سي" المصرية، منذ العام 2017.