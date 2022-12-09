"جنائن معلقة" يحصد جائزة أفضل "إنجاز سينمائي" في مهرجان البحر الأحمر
أسدل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الستار عن فعاليات الدورة الثانية، في حفل أقيم مساء الخميس بالمملكة العربية السعودية، فيما فاز الفيلم العراقي "جنائن معلقة" بجائزة أفضل "إنجاز سينمائي".
وعرض المهرجان 131 فيلما من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 بلدا، بـ41 لغة، وهي أعمال تحمل بصمة مجموعة من الأسماء العريقة في تاريخ السينما، إضافة إلى العديد من المواهب الشابة.
كما استضاف المهرجان 34 عرضاً أول لأفلام عالمية، و17 عرضاً أول لأفلام عربية، و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعرضت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي فيلم "طريق الوادي" في حفل الختام، والذي تدور قصته حول الشاب علي الذي هجرت أخته المنزل للدراسة، وهي التي كانت تحيطه بالقبول والمحبة، مما يدفع والده لاصطحابه في رحلة إلى الوادي صوب معالج شعبي ليخلصه من شعور النقص المتمثل فيه، وبينما يتيه علي عن والده، يكتشف أنها رحلة تخبئ له تحديات كثيرة استطاع تجاوزها بالصلابة والتجلد.
الجوائز
حصد الفيلم العراقي "جنائن معلقة" جائزة أفضل إنجاز سينمائي بالمسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل لآدم بيسا عن دوره في الفيلم التونسي "حرقة"، بعدها قدم الممثل علي سليمان جائزة أفضل ممثلة وذهبت إلى عديلة بن ديمراد عن فيلم "الأخيرة".
وحاز المخرج لطفي ناثان على جائزة أفضل مخرج عن فيلمه التونسي "حرقة"، فيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو بالمسابقة الرسمية إلى نص رضا جمالي من إيران عن فيلم "قرية بلا أطفال".
وصعدت الفنانة يسرا لتقديم جائزة لجنة التحكيم التي ذهبت لفيلم "لين الرمال" للمخرج محمد العطاوي من السعودية.
ومنحت جائزة اليسر الفضي لفيلم "هل سيأتي والدي لرؤيتي" للمخرج محمد بشير، وذهبت جائزة اليسر الذهبي لفيلم "على قبر أبي"، وهو إنتاج مشترك بين المغرب وفرنسا.
أما فيلم "عبر الساحة الرئيسيّة" للمخرج بيدرو هاريس، فاز بجائزة اليُسر الذهبية لأفضل أفلام الواقع الافتراضي، بينما حصل فيلم "يوريديسي" للمخرج سيلين ديمن على جائزة اليُسر الفضية لأفضل أفلام الواقع الافتراضي، وفيلم "العمة" للمخرج هي شومينغ على جائزة الجمهور من فيلم العلا لأفضل فيلم.
وفاز بجائرة الجمهور المقدمة من فيلم اليسر لأفضل فيلم سعودي فيلم "شيابني هني" للمخرج الكويتي زياد الحسيني.
وحصدت الممثلة والكاتبة سارة طيبة جائزة النجم الصاعد من شوبارد، والتي تهدف إلى دعم المواهب الجديدة الصاعدة في عالم السينما.
وتسلم الفنان جاكي شان جائزة اليُسر الفاخرية وسط تصفيق حار من الحضور، والذي قدم الشكر للجمهور في كلمته بعد تسلمه الجائزة.