"جنائن معلقة" يحصد جائزة أفضل "إنجاز سينمائي" في مهرجان البحر الأحمر

أسدل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الستار عن فعاليات الدورة الثانية، في حفل أقيم مساء الخميس بالمملكة العربية السعودية، فيما فاز الفيلم العراقي "جنائن معلقة" بجائزة أفضل "إنجاز سينمائي".

وعرض المهرجان 131 فيلما من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 بلدا، بـ41 لغة، وهي أعمال تحمل بصمة مجموعة من الأسماء العريقة في تاريخ السينما، إضافة إلى العديد من المواهب الشابة.

كما استضاف المهرجان 34 عرضاً أول لأفلام عالمية، و17 عرضاً أول لأفلام عربية، و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعرضت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي فيلم "طريق الوادي" في حفل الختام، والذي تدور قصته حول الشاب علي الذي هجرت أخته المنزل للدراسة، وهي التي كانت تحيطه بالقبول والمحبة، مما يدفع والده لاصطحابه في رحلة إلى الوادي صوب معالج شعبي ليخلصه من شعور النقص المتمثل فيه، وبينما يتيه علي عن والده، يكتشف أنها رحلة تخبئ له تحديات كثيرة استطاع تجاوزها بالصلابة والتجلد.