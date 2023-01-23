كشف لغز سرقة مجوهرات الفنانة المصرية دينا الشربيني

كشفت وزارة الداخلية المصرية لغز سرقة مجوهرات الفنانة المصرية دينا الشربيني، حيث اتضح أن الفاعلة هي مساعدة زميلتها الفنانة منة فضالي.

وكانت منة فضالي قد نشرت منذ أيام قليلة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا تستغيث فيه بعد اختفاء مساعدتها.

وقالت فضالي: "صباح الخير أنا للأسف في موقف مش عارفة أتصرف فيه، المساعدة بتاعتي اختفت وهي جيالي على التصوير من أول مبارح وأهلها كل ده بيدوروا عليها في المستشفيات والأقسام. وآخر حاجة كانت راكبة أوبر وجيالي على المدينة بعديها تليفونها اتقفل من الساعة 6 المغرب واتفتح دقيقة الساعة 12 ليلًا".