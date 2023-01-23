كشف لغز سرقة مجوهرات الفنانة المصرية دينا الشربيني
كشفت وزارة الداخلية المصرية لغز سرقة مجوهرات الفنانة المصرية دينا الشربيني، حيث اتضح أن الفاعلة هي مساعدة زميلتها الفنانة منة فضالي.
وكانت منة فضالي قد نشرت منذ أيام قليلة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا تستغيث فيه بعد اختفاء مساعدتها.
وقالت فضالي: "صباح الخير أنا للأسف في موقف مش عارفة أتصرف فيه، المساعدة بتاعتي اختفت وهي جيالي على التصوير من أول مبارح وأهلها كل ده بيدوروا عليها في المستشفيات والأقسام. وآخر حاجة كانت راكبة أوبر وجيالي على المدينة بعديها تليفونها اتقفل من الساعة 6 المغرب واتفتح دقيقة الساعة 12 ليلًا".
وأثار منشور فضالي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع السلطات الأمنية للتدخل لحل اللغز.
وكشفت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلة: "عقب رصد تداول منشور مصحوب بصورة لسيدة على حساب شخصي لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن استغاثتها من اختفاء مساعدتها مدعيةً تعرضها لواقعة خطف، وبالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد صاحبة الصورة وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).
وأضاف البيان: "بتاريخ 20 من الشهر الجاري تم ضبطها لقيامها بعرض مشغولات ذهبية مجهولة المصدر بأحد محال الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمواجهتها اعترفت أنها من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب المغافلة من فنانة أخرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتولت النيابة العامة التحقيق".
وباستكمال الفحص تبين أن شقيقة المتهمة المضبوطة تعمل مساعدة للفنانة صاحبة المنشور، وأنها روجت لتلك المزاعم على خلاف الحقيقة.
ونفت الداخلية في بيان آخر ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول تقديم دينا الشربيني، بلاغًا ضد مساعدة الفنانة منة فضالي، عقب سرقتها لمجوهراتها، وذلك لعدم علم الشربيني في بادئ الأمر بأنه تمت سرقتها لعدم تواجدها داخل القاهرة، واكتشاف أن السرقة تمت كان من قبل الداخلية بمحض الصدفة.