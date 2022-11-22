تدهور الحالة الصحية للإعلامي المصري مفيد فوزي

وناشد بكري رئيس مصر بالتدخل ونقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة للعلاج.



وعلم "إرم نيوز" أن الإعلامي مفيد فوزي تعرض لمضاعفات ما بعد الجراحة التي أجراها مؤخرًا، حيث شعر بألم شديد في منطقة البطن، وتم استدعاء الطبيب المعالج الذي طالب بنقله إلى المستشفى بسرعة.



وقال الإعلامي مصطفى بكري في تصريح خاص لـ "إرم نيوز": "زرت الإعلامي مفيد فوزي بالمستشفى اليوم للاطمئنان عليه، لكنني لم أستطع مقابلته لأنه كان نائمًا، لكن الأطباء أخبروني أن الحالة بدأت في الاستقرار، ونتمنى له الشفاء العاجل ليعود إلى محبيه، لأنه يستحق الخير".



وكان الإعلامي المصري مفيد فوزي قد تعرض خلال الفترة الأخيرة لوعكة صحية، أجرى على إثرها جراحة.

وكشف مفيد فوزي تفاصيل مرضه قائلاً إنه متعلق بسائل في القنوات المرارية، يتسبب بحالة تعفن في حال ضيق القنوات، ما يجعل التدخل الجراحي لازمًا لتوسيع هذه القنوات.



وأضاف مفيد فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار" المصرية: "طبعًا أنا عشت الألم بشدة، وفي عمري الألم قاسي، ويبقى مش مرغوب".



وتابع الإعلامي المصري: " هتكل على الله وأوجه وجهي لوجه الكريم وأروح أعيش التجربة، وقالولي إنها قسطرة بتخش الجسم، وتبنج تمامًا، وبتقعد 10 دقائق أو ربع ساعة".



وواصل فوزي: "أرجو من الله أن تتم بنجاح، وأعود كما كنت أقدم البرنامج بالزمالة معك".

من جهتها، كشفت ابنة مفيد فوزي بعد الجراحة أنه أصبح بحالة جيدة.