المودل الفرنسية مارين الحيمر تشهر إسلامها
أشهرت نجمة تلفزيون الواقع الفرنسية وعارضة الأزياء، صاحبة الأصول المصرية المغربية، مارين الحيمر، إسلامها بنطق الشهادتين وتوثيق ذلك بمقطع فيديو نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت "الحيمر" كذلك في أحد مقاطع لها، وهي تؤدي العمرة فيما يبدو في مكة المكرمة، وذلك بعد يوم واحد فقط من إشهارها إسلامها.
ونشر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور علي القرة داغي، صورًا ومقاطع فيديو للحظة إعلان الحيمر إسلامها عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر"، مبينًا أن العارضة الفرنسية أسلمت قبل عدة أشهر، لكنها لم تعلن صراحة عن ذلك إلا الأربعاء الماضي.
وكانت "الحيمر" قد نشرت عدة صور لها من المغرب، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي بالزي الإسلامي، إحداها وهي تجلس وأمامها نسخة من القرآن الكريم باللغة الفرنسية، مهنئة المسلمين بالمولد النبوي.
كما نشرت صورة في ذات الشهر من العاصمة المغربية، مكتفية بالتعليق عليها برموز إسلامية كالهلال والمسجد.
في حين نشرت صورة أخرى وهي قرب أحد المساجد في المغرب، معلقة: "جمعة مباركة".
ورغم الأنباء عن اعتناق العارضة الفرنسية الإسلام منذ أشهر، إلا أنها استمرت بنشر صور من حياتها اليومية، بينما نشرت قبل يومين فقط من إشهارها الإسلام صورة لشخصيتها في فيلم لشركة ديزني فيما يبدو.
ولم تعلن "الحيمر" صراحة اعتزالها مهنتها، ومن غير المعروف إن كانت قد قررت ذلك بعد، إلا أنها سبق وصرحت في رسالة مطولة للحظة إشهارها الإسلام، إنها أجرت العديد من التعديلات في حياتها، وأعادت التفكير في خياراتها سواء من الناحيتين المهنية أو الشخصية.
يذكر أن مارين الحيمر، البالغة من العمر 28 عامًا، تنتمي لأصول مصرية ومغربية، وتحمل الجنسية الفرنسية.
ولدت في مدينة بوردو الفرنسية، العام 1993، واستطاعت حصد الشهرة إلى جانب شقيقتها أوشين من خلال برنامج الواقع الفرنسي، لتمتهن بعدها التمثيل وعروض الأزياء.