المودل الفرنسية مارين الحيمر تشهر إسلامها

وكانت "الحيمر" قد نشرت عدة صور لها من المغرب، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي بالزي الإسلامي، إحداها وهي تجلس وأمامها نسخة من القرآن الكريم باللغة الفرنسية، مهنئة المسلمين بالمولد النبوي.

كما نشرت صورة في ذات الشهر من العاصمة المغربية، مكتفية بالتعليق عليها برموز إسلامية كالهلال والمسجد.

في حين نشرت صورة أخرى وهي قرب أحد المساجد في المغرب، معلقة: "جمعة مباركة".