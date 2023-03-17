بـ"طريقة غير مباشرة".. الشركة المنتجة لمسلسل "الزند" تؤكد عرضه
رد مدير التسويق في شركة "الصبّاح أخوان" المنتجة لمسلسل "الزند" بطريقة غير مباشرة على التساؤلات التي أثيرت في الساعات الماضية بشأن حقيقة تأجيل عرض العمل من عدمه.
ونشر زياد الخطيب، مدير التسويق، عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "إنستغرام"، اليوم الجمعة، إعلان مسلسل "الزند"، الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان السوري تيم حسن.
واكتفى الخطيب بالإشارة في تعليق إلى "رمضان 2023"، في تلميح متعمد فيما يبدو يحسم اللغط الذي أثير في الساعات الماضية ويؤكد بقاء المسلسل في السباق الرمضاني.
وكانت كل من منصة "شاهد" وحساب قناة "أم بي سي" قد حذفت كافة الإعلانات الترويجية لمسلسل "الزند"، ما أثار القلق بشأن إمكانية عرضه في رمضان.
وبررت منصة "شاهد" حذف الإعلانات الترويجية الخاصة بالعمل، والذي يلعب دور بطولته الفنان السوري تيم حسن، إنه تم حذفه بسبب "تعديلات جارية على الإعلانات ومن المقرر نشرها في وقت لاحق".
وبحسب موقع "بصراحة"، فقد أعلنت شركة "الصبّاح أخوان" المنتجة للمسلسل أنها بصدد إصدار بيان توضيحي خلال الأيام القادمة بشأن سبب حذف إعلاناته.
وتدور أحداث مسلسسل "الزند" على ضفاف نهر العاصي بين سوريا ولبنان، ويرصد الحقبة الإقطاعية في عام 1870، وهو من تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي، ومؤلف من 60 حلقة.