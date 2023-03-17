بـ"طريقة غير مباشرة".. الشركة المنتجة لمسلسل "الزند" تؤكد عرضه

رد مدير التسويق في شركة "الصبّاح أخوان" المنتجة لمسلسل "الزند" بطريقة غير مباشرة على التساؤلات التي أثيرت في الساعات الماضية بشأن حقيقة تأجيل عرض العمل من عدمه.

ونشر زياد الخطيب، مدير التسويق، عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "إنستغرام"، اليوم الجمعة، إعلان مسلسل "الزند"، الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان السوري تيم حسن.

واكتفى الخطيب بالإشارة في تعليق إلى "رمضان 2023"، في تلميح متعمد فيما يبدو يحسم اللغط الذي أثير في الساعات الماضية ويؤكد بقاء المسلسل في السباق الرمضاني.