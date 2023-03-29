وفاة المخرج المسرحي المصري نبيل منيب
أعلن في مصر، اليوم الأربعاء، عن وفاة الممثل والمخرج المسرحي المصري نبيل منيب بعد صراع مع المرض.
وقال الممثل الشاب محمد منيب، أن جنازة والده ستكون عقب صلاة عصر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة بالعاصمة المصرية القاهرة.
وكتب محمد عبر فيسبوك: "انتقل إلى رحمة الله والدي الدكتور نبيل منيب، المخرج المسرحي وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، إنا لله وإنا إليه راجعون".
ونبيل منيب مخرج وممثل مصري من مواليد محافظة القاهرة، ويعمل أستاذا أكاديميا في المعهد العالي للفنون المسرحية بمصر.
وقدم الراحل العديد من الأعمال الإخراجية في المسرح وبجانب عمله في الإخراج المسرحي الذي تم تكريمه تكليلا لمسيرته بمهرجان المسرح العربي عام 2019، عمل المخرج الراحل كممثل وظهر في بعض الأعمال.