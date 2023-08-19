فستان روبي يلفت أنظار رواد منصات التواصل

نشرت الفنانة روبي العديد من الصور لإطلالتها في حفلها الأخير الذي أقيم بقصر البارون في مصر، مما جعل اسمها يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وتألقت روبي بإطلالة وصفت بالمثيرة، مرتدية فستانا فضيا قصيرا بأكمام طويلة كشف عن أناقتها ورشاقتها، قدر سعره بـ2100 دولار؛ أي 65 ألف جنيه مصري.

وصرحت روبي أن الفستان من تصميم ALEXANDRE VAUTHIER، الذي سبق وأن ارتدته الفنانة نانسي عجرم في إحدى الحفلات.