نضال الأحمدية: شيرين خرجت من المستشفى بتخطيط من حسام حبيب

كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، الصديقة المقربة من شيرين عبد الوهاب، تفاصيل عن حياة الفنانة المصرية، بعد البيان الذي صدر عنها، اليوم الثلاثاء.

وقالت الأحمدية في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن "شيرين خرجت من المستشفى بتخطيط من حسام حبيب، ورفضت رؤية والدتها"، مبينة أنها "ليست بوعيها"، وتقاد من قِبله.

وأضافت: "شيرين خرجت من المستشفى دون أن تستكمل العلاج وبتخطيط من حسام، كيف تفسرون أن حسام لا يريد أن تستعيد شيرين وعيها؟ هل هذا عمل سوي، وهل يوجد على وجه الأرض أخت تسجن شقيقها، وترفض رؤية أمها؟".

واستكملت حديثها: "هذه ليست شيرين التي عرفتها، منذ العام 2007، هذه شيرين حسام وليست شيرين عبدالوهاب".

وتساءلت: "أي إرث أخلاقي تتركه لابنتيها اللتين قد تقلدانها في المستقبل فتسجن الأخت أختها؟ كل المال الذي ستتركه لابنتيها لا يساوي شيئًا أمام التوريث السلوكي والأخلاقي".

وحول البيان الذي صدر من محامي شيرين عبدالوهاب، اليوم الثلاثاء، قالت: "شيرين مغيبة، والمحامي يعمل تحت إمرة حسام حبيب، وضحاياه كل عائلة الفنانة".

وكانت "عبدالوهاب" نفت الأخبار المتداولة على لسان مدير أعمالها السابق، ميمي فؤاد، مؤكدة أنها "مجرد شائعات مغرضة ولا أساس لها من الصحة".

وقالت في بيان، إنه "رغبة منها في إظهار الحقيقة كاملة للرأي العام، وتفنيدًا لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق، ميمي فؤاد"، الذي "تم إنهاء عمله من جانب الفنانة؛ لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة"، إن "كل الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضة، ولا أساس لها من الصحة".

وأضافت في البيان الذي نشره محاميها ياسر قنطوش عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنها "تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها محمد عبدالوهاب، وبعض المقربين لها".