قبيل حفل تتويج الملك تشارلز.. "ضحية" الأمير أندرو تستعد لإصدار مذكراتها
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فيرجينيا جوفري، ضحية الاعتداء الجنسي في سن المراهقة من قبل الأمير أندرو، وقعت على صفقة كتاب بملايين الدولارات، وهو ما يُشكل تهديدًا جديدًا للعائلة الملكية البريطانية.
ورأت الصحيفة، أن هناك مخاوف كبيرة من إصدار مذكرات جوفري وقت حفل تتويج الملك تشارلز، في شهر أيار/مايو المُقبل، مشيرة إلى أن بعض التقارير تتحدث عن إصدار المذكرات قبل أسابيع فقط من الحفل التاريخي.
واتهمت جوفري، المعروفة بـ"فيرجينيا روبرتس" الأمير أندرو بالاعتداء عليها جنسيًا عندما كانت قاصرًا بموجب القانون الأمريكي، وبالرغم من أنها والأمير أندرو اتفقا خلال تسوية مدنية على بند منع النشر، الذي سينتهي في شهر أذار/مارس القادم، إلا أنه من المتوقع أن تنشر مذكراتها قريبا.
وقالت مصادر مطلعة إنه ليس هناك مناسبة أكبر من حفل تتويج الملك لنشر مذكراتها، مضيفة أن كل الأنظار ستتجه نحو العائلة المالكة في الأسابيع التي تسبق حفل تتويج تشارلز.
وأشار المصدر إلى أنه تم الإعداد لمذكرات جوفري لمدة 12 عامًا وأنه بالرغم من أنها قد لا تكون قادرة على تكرار مزاعمها بشأن الأمير أندرو بشكل مباشر، لكن المذكرات ستتسبب في مزيد من الإحراج لأندرو وأفراد العائلة المالكة.
ومن المتوقع أن تحاول دار النشر الاستفادة من الجمهور العالمي، الذي سيتحدث عن حفل التتويج والاحتفالات الملكية التي سيشارك فيها الأمير أندرو.
يأتي ذلك في الوقت، الذي كشفت فيه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأمير أندرو أخبر أصدقاءه أنه سيستعيد سمعته قريبًا، حيث أفاد التقرير بأن أندرو جمع أموالا بقيمة تصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني؛ استعدادًا لإجراء طعن قانوني على تسويته مع فيرجينيا.
وأضاف أندرو أنه قد تم الضغط عليه سابقًا من أجل عقد تسوية مدنية مع جوفري حتى لا يؤثر على اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، وهو ما جعله يدفع ثمنًا باهظًا على المستوى الشخصي والمهني.