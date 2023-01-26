قبيل حفل تتويج الملك تشارلز.. "ضحية" الأمير أندرو تستعد لإصدار مذكراتها

ومن المتوقع أن تحاول دار النشر الاستفادة من الجمهور العالمي، الذي سيتحدث عن حفل التتويج والاحتفالات الملكية التي سيشارك فيها الأمير أندرو.

يأتي ذلك في الوقت، الذي كشفت فيه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأمير أندرو أخبر أصدقاءه أنه سيستعيد سمعته قريبًا، حيث أفاد التقرير بأن أندرو جمع أموالا بقيمة تصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني؛ استعدادًا لإجراء طعن قانوني على تسويته مع فيرجينيا.

وأضاف أندرو أنه قد تم الضغط عليه سابقًا من أجل عقد تسوية مدنية مع جوفري حتى لا يؤثر على اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، وهو ما جعله يدفع ثمنًا باهظًا على المستوى الشخصي والمهني.