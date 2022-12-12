الفنانة الكويتية مريم الصالح تكشف تفاصيل معاناتها مع مرض السرطان

وأضافت بأنها "قامت بداية بإبلاغ إحدى صديقاتها لتبادر الأخيرة بإخبار أسرتها وعلموا حينذاك بمرضها".

ووجهت الفنانة مريم رسالة لكل مريض قالت فيها إن "المرض لا يقتل ويجب أن يتقبل الإنسان ذلك ولا ينهار ويعلم بأن الموت يأتي في يوم محدد له".

وأصيبت الفنانة مريم بالسرطان عام 2013 وخضعت على إثره لعلاج إشعاعي وكيماوي وعقاقير وعملية لاستئصال الورم، واستمرت رحلة العلاج 7 أعوام في أحد مستشفيات أمريكا.

وسبق أن كشفت الصالح في لقاء مع صحيفة "الجريدة" الكويتية في العام 2020، أن "طبيبها أخبرها أن الخلايا السرطانية قد تعود للتكاثر في أي لحظة، ولكنها اتخذت قرارًا بعدم العودة لجلسات الكيماوي لمعاناتها من آثاره على أطرافها وأعصابها".

والفنانة مريم من مواليد عام 1946، بدأت التمثيل في المسرح وهي طالبة في المرحلة الابتدائية، كما كانت من بين أول امرأتين مارستا التمثيل على خشبة المسرح في الكويت في عام 1962 عندما شاركت مع مريم الغضبان في مسرحية (صقر قريش).