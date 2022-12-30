صمم متحف الفن المعاصر بلوس أنجلوس.. وفاة المهندس الياباني أراتا إيسوزاكي

وكان ينظر إلى إيزوزاكي على أنه من عمالقة حركة ما بعد الحداثة، وجمع تأثيرات من الثقافة الآسيوية والغربية ومن التاريخ في تصميماته، في وقت كانت تهيمن الأنماط الأمريكية والأوروبية على العمارة العالمية.

وكان إيسوزاكي من المقربين من كينزو تانغه، أول مهندس معماري ياباني يفوز بجائزة بريتزكر.

وتشمل أشهر أعماله متحف الفن المعاصر في لوس أنجلوس، بالإضافة إلى مدرج بالاو سانت جوردي الرياضي في برشلونة، الذي صمم لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1992.

كما تولى إيسوزاكي تصميم معالم شهيرة كثيرة، بينها مبنى فريق ديزني، المقر الإداري لشركة والت ديزني في فلوريدا.

ولد إيسوزاكي في أويتا، جنوب غرب اليابان العام 1931، وكان أيضًا كاتبًا مؤثرًا وناقدًا اجتماعيًا.

وكان عمره 14 عامًا عندما تعرضت هيروشيما وناغازاكي لهجوم بالقنبلة الذرية، وكبر على مشاهد الدمار في اليابان بعيد الحرب العالمية الثانية.

وقال: "نشأت بالقرب من أرض الصفر (موقع الكارثة النووية).. كانت في حالة خراب كاملة، ولم تكن هناك هندسة معمارية ولا مبان ولا حتى مدينة".

وأضاف "لذلك، كانت تجربتي الأولى في الهندسة المعمارية هي انعدام الهندسة، وبدأت أفكر في كيفية إعادة بناء المنازل والمدن".