صمم متحف الفن المعاصر بلوس أنجلوس.. وفاة المهندس الياباني أراتا إيسوزاكي
توفي المهندس المعماري الياباني أراتا إيسوزاكي الحائز على جائزة بريتزكر، والمعروف بأسلوبه الطليعي وأعماله التي تتحدى التنميط، عن 91 عامًا، على ما أعلن مكتبه اليوم الجمعة.
وقال المكتب في بيان، إن إيسوزاكي توفي يوم الأربعاء الماضي في منزله في أوكيناوا، واقتصرت الجنازة على أفراد أسرته المقربين.
وكان ينظر إلى إيزوزاكي على أنه من عمالقة حركة ما بعد الحداثة، وجمع تأثيرات من الثقافة الآسيوية والغربية ومن التاريخ في تصميماته، في وقت كانت تهيمن الأنماط الأمريكية والأوروبية على العمارة العالمية.
وكان إيسوزاكي من المقربين من كينزو تانغه، أول مهندس معماري ياباني يفوز بجائزة بريتزكر.
وتشمل أشهر أعماله متحف الفن المعاصر في لوس أنجلوس، بالإضافة إلى مدرج بالاو سانت جوردي الرياضي في برشلونة، الذي صمم لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1992.
كما تولى إيسوزاكي تصميم معالم شهيرة كثيرة، بينها مبنى فريق ديزني، المقر الإداري لشركة والت ديزني في فلوريدا.
ولد إيسوزاكي في أويتا، جنوب غرب اليابان العام 1931، وكان أيضًا كاتبًا مؤثرًا وناقدًا اجتماعيًا.
وكان عمره 14 عامًا عندما تعرضت هيروشيما وناغازاكي لهجوم بالقنبلة الذرية، وكبر على مشاهد الدمار في اليابان بعيد الحرب العالمية الثانية.
وقال: "نشأت بالقرب من أرض الصفر (موقع الكارثة النووية).. كانت في حالة خراب كاملة، ولم تكن هناك هندسة معمارية ولا مبان ولا حتى مدينة".
وأضاف "لذلك، كانت تجربتي الأولى في الهندسة المعمارية هي انعدام الهندسة، وبدأت أفكر في كيفية إعادة بناء المنازل والمدن".
وعند منحه جائزتها العام 2019، أشادت لجنة جوائز بريتزكر بمزيج التأثيرات التي تجلت في هندسة إيسوزاكي.
وقال توم بريتزكر، رئيس مؤسسة "هيات" الراعية للجائزة، إن "إيسوزاكي كان من أوائل المهندسين المعماريين اليابانيين الذين هندسوا مباني خارج اليابان في وقت كانت فيه الحضارات الغربية تؤثر تقليديًا على الشرق".
وأضاف أن عمل إيسوزاكي "تأثر بشكل واضح بكونه مواطنًا عالميًا حقيقيًا".
وأشارت لجنة هذه الجوائز إلى أن بحث إيسوزاكي "عن هندسة معمارية ذات مغزى انعكس في مبانيه التي، حتى يومنا هذا، تتحدى التنميطات في الأسلوب".