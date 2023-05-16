جموع غفيرة تشيع جثمان الفنان فهد الحيان في الرياض

توفي الفنان الحيان، الإثنين، عن عمر ناهز 52 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة بدأت منذ عام 1994.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الراحل من خلال عدد من التغريدات التي تضمنت دعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد.