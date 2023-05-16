جموع غفيرة تشيع جثمان الفنان فهد الحيان في الرياض
شيعت جموع من المواطنين والفنانين في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، جثمان الفنان السعودي فهد الحيان، من جامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، في العاصمة الرياض، إلى مثواه الأخير، وفق ما أوردته وسائل إعلام سعودية.
وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن"تشييع جثمان الراحل فهد الحيان إلى مقبرة (المنصورية) حضرته جموع غفيرة، وكان من بين المشيعين زملاء الفقيد، الفنان السعودي فايز المالكي، والفنان عوض عبدالله، والفنان مرزوق الغامدي، والفنان عبدالرحمن الخطيب، والفنان علي إبراهيم، والفنان تركي السدحان، كما شهد حضور عدد كبير من المحبين والأصدقاء".
توفي الفنان الحيان، الإثنين، عن عمر ناهز 52 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة بدأت منذ عام 1994.
ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الراحل من خلال عدد من التغريدات التي تضمنت دعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد.