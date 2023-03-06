فارس إسكندر ردا على صفاء سلطان: "لولا فنان معروف ما حدا بجيبك"

فتح الشاعر الغنائي اللبناني فارس إسكندر النار على الفنانة الأردنية صفاء سلطان، بعد أن استنكرت الأخيرة تصريحات سابقة له في مقابلة إعلامية، ووصفتها بـ"قلة أدب".

وردّ فارس اسكندر على كلام صفاء سلطان خلال استضافته من قبل رودولف هلال، بعد أيام من استضافة "سلطان" من قبل الإعلامي ذاته، معلقا أن "الأكثر انزعاجا هو أكثر شخص نالت تصريحاته منه".

وسخر الشاعر اللبناني من الممثلة الأردنية، مبينا أنها "لعبت جميع الأدوار من فنانة إلى مطربة إلى مذيعة، ولم تحقق نجاحا، وذلك بعد أن قدمت تنازلات كثيرة، لذا أزعجها الانتقاد".

وعلق بقوله: "انتبه، أكتر حدا زعجوا كلامي، هو أكتر حدا قدم تنازلات بـ الوسط الفني، والأخت الفاضلة قدمت تنازلات كتير وما وصلت لمحل، أصلاً مش معروف هي شو فنانة أو مطربة، مذيعة ولا ممثلة، فـ عادي تكون ردة فعلها هيك لأنو قدمت تنازلات وما وصلت لأي محل".