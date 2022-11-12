إليسا ترد على مهاجميها في مصر بعد تغريدة علاء عبدالفتاح

علقت المطربة اللبنانية إليسا على الهجوم الذي تعرضت له من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركتها لتغريدة تتحدث خلالها عن الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح الذي يقبع بالسجون المصرية.

وقالت إليسا إنها شاركت تغريدة لإحدى الإعلاميات بخصوص حقوق الإنسان، كانت تظن أنها تخص لبنان، لكنها تفاجأت أنها تتحدث عن شاب مصري محبوس، ولم تكن تعلم ذلك.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" المذاع عبر شاشة mbc مصر: "أنا أحب مصر، ودائما تصريحاتي تمتدح مصر وجيشها وشعبها، ودائما أقول إن مصر خط أحمر، ودائما فرحتنا تزيد حينما نرى سياح مصريين موجودين بلبنان".

وتابعت أنها كتبت عن مؤتمر المناخ، هذا الحدث المهم الذي تحتضنه مصر، وأثنت على ذلك، مضيفة: "أنا مصرية، وكل أغانيي مصرية وأشعر دائما أنني مصرية".

وواصلت: "السوشيال ميديا هي عبارة عن مستشفى للمجانين، ودائما ما ينتهزون الفرصة من أجل الهجوم".

وتعرضت إليسا خلال الساعات الماضية لسيل من الهجوم من نشطاء مصريين، بسبب إعادة نشر تغريدة، تطالب خلالها بالاعتصام أمام السفارة البريطانية في بيروت للمطالبة بالإفراج عن السجين المصري الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.

وأطلق نشطاء "تويتر" هاشتاغ #إليسا_غير_مرحب_بك_في_مصر، وتفاعل معه النشطاء المصريون.