بعد 20 عاما.. السينما تجمع أحمد حلمي بمنى زكي

أعلن الممثل المصري أحمد حلمي أنه سيشارك في بطولة فيلم سينمائي برفقة زوجته الممثلة منى زكي، على أن يكون من تأليفه.

وقال الفنان حلمي، اليوم الأربعاء، في تصريحات إذاعية محلية إنه بدأ منذ تسعة أعوام بكتابة فيلمين بعنوان "عروس وعريسة"، والثاني "وش وضهر"، وستظهر زوجته منى زكي في أحدهما دون أن يحدد أيا منهما.

وكان آخر عمل فني اشترك به الفنان حلمي مع منى زكي عام 2003 في فيلم "سهر الليالي".