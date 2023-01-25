أستراليا قد تمنع كاني ويست من دخول أراضيها لزيارة عائلة زوجته الجديدة

كشف تقرير إخباري عن احتمالية منع مغني الراب الشهير كاني ويست، من دخول أستراليا وزيارة عائلة زوجته الجديدة؛ بسبب "التعليقات المعادية للسامية" التي أدلى بها سابقًا.



ويخطط النجم كاني ويست لزيارة ملبورن في الأيام المقبلة، من أجل مقابلة عائلة زوجته الجديدة المهندسة والعارضة بيانكا سينسوري، إلا أنه يبدو أن خططه لن تستكمل بسبب تعليقاته السابقة.



وكان تعرَّض ويست لانتقادات واسعة في العام الماضي، بعد الإشادة بالزعيم النازي أدولف هتلر خلال مقابلة مع مقدم البرامج الإذاعية، أليكس جونز، حسب ما أورد التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.