أستراليا قد تمنع كاني ويست من دخول أراضيها لزيارة عائلة زوجته الجديدة
كشف تقرير إخباري عن احتمالية منع مغني الراب الشهير كاني ويست، من دخول أستراليا وزيارة عائلة زوجته الجديدة؛ بسبب "التعليقات المعادية للسامية" التي أدلى بها سابقًا.
ويخطط النجم كاني ويست لزيارة ملبورن في الأيام المقبلة، من أجل مقابلة عائلة زوجته الجديدة المهندسة والعارضة بيانكا سينسوري، إلا أنه يبدو أن خططه لن تستكمل بسبب تعليقاته السابقة.
وكان تعرَّض ويست لانتقادات واسعة في العام الماضي، بعد الإشادة بالزعيم النازي أدولف هتلر خلال مقابلة مع مقدم البرامج الإذاعية، أليكس جونز، حسب ما أورد التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبناء على ذلك، كشف وزير التعليم والشباب الأسترالي، جايسون كلير، أن تعليقات كاني ويست السابقة قد تمنعه من الحصول على تأشيرة أسترالية.
وقال كلير: "لقد تم رفض الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على تأشيرات للوصول إلى أستراليا في الماضي بسبب أشياء من هذا القبيل، أتوقع إذا تم تطبيق الأمر، فيجب عليه أن يمر بنفس العملية والإجابة عن نفس الأسئلة التي قاموا بها".
ونقلت "ديلي ميل" عن زعيم المعارضة الأسترالية، بيتر داتون قوله إن "ميوله لن تسمح لمغني الراب بدخول أستراليا".
وأضاف داتون أن "تعليقات ويست المعادية للسامية مخزية، كما إن سلوكه وتصرفاته مروعة، وهو ليس شخصًا حسن الخلق".
وذكر داتون أيضًا أن وزير الهجرة الأسترالي لديه السلطة "لمنع الأشخاص ذوي الشخصية السيئة" من القدوم إلى أستراليا.
وقال: "إذا كنت صانع القرار، أعتقد أن هناك أشخاصًا أفضل يمكننا الترحيب بهم".
يشار إلى أن المغني كاني ويست البالغ من العمر 45 عامًا تزوج من مصممة الأزياء، ييزى بيانكا سينسورى، بعد شهرين فقط من طلاقه من زوجته السابقة كيم كارداشيان، وتردد أنهما أقاما حفلًا خاصًّا، وشوهد الثنائي وهما يرتديان خاتم الزواج.
يذكر أن كيم كارداشيان انفصلت عن المغني كاني ويست في شباط/فبراير عام 2021، بعد زواج استمر 7 سنوات، وإنجابهما لأربعة أطفال هم، نورث 9 سنوات، وسانت 6 أعوام، شيكاغو، 4 أعوام وبسلم 3 أعوام.