رضيع ينتزع حقيبة الأميرة كيت ميدلتون

انتزع طفل رضيع حقيبة يد الأميرة البريطانية كيت ميدلتون اليوم الجمعة، لفترة وجيزة أثناء قيامها بتحية المستقبلين خلال زيارة إلى ويلز.

وأخذ دانيال وليامز، الطفل البالغ من العمر عاما واحدا، الحقيبة الصغيرة السوداء من الأميرة كيت، زوجة وليام وريث العرش البريطاني وأخذ يلهو بها بينما كانت الأميرة تتحدث مع والدته لوسي.

وطلبت لوسي من طفلها الذي كانت تحمله على ذراعها إعادة الحقيبة للأميرة وحاولت أخذها منه قبل أن تشير الأميرة إلى إمكانية احتفاظه بها أثناء تحية باقي المستقبلين.

وعندما أدارت كيت ظهرها لهما، قالت لوسي لابنها "لا تضعها في فمك الآن".