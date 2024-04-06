وفاء مكي تتحدث لـ"إرم نيوز" عن عودتها إلى الشاشة بعد غياب
بعد استغاثة الفنانة المصرية وفاء مكي للعودة للتمثيل عقب تغيبها لسنوات عن الوسط الفني، الأمر الذي أدخلها في ظروف نفسية ومادية صعبة، استجابت نقابة المهن التمثيلية لاستغاثتها وفتحت ملف تشغيل الممثلين القدامى.
وكان الحظ السعيد حليف الفنانة لتشارك خلال موسم دراما رمضان الجاري ببطولة مسلسل "حق عرب"، من خلال شخصية "رضا" زوجة الأب القوية التي تواجه ظروف الحياة الصعبة والقاسية.
وفي حديث لـ"إرم نيوز"، عبّرت مكي عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل، وقالت: "ظهرت فيه بدور مميز وجديد فنيا لي.. الأصداء وردود الفعل حول مشاركتي في المسلسل أسعدتني للغاية، وكل الآراء كانت تصب في أنني قمت بأداء الدور وكأنني لم أغب يوما واحدا عن المشاركة بأعمال تمثيلية".
وأوضحت أنها جلست مع مخرج المسلسل إسماعيل فاروق مرات عدة؛ لدراسة تقديم شخصية زوجة الأب من منظور مختلف.
وجمعت بين زوجة الأب وابنة الزوج علاقة خاصة ومختلفة عن العلاقات التي دارت في الإطار نفسه بأعمال درامية أخرى، بحسب مكي.
وعما إذا كان دورها يندرج ضمن نوعية الشخصيات الشريرة بالأعمال الدرامية، أفادت: "لا تندرج شخصيتي في المسلسل ضمن أدوار الشر بل تحمل الكثير من القصص الإنسانية المتلامسة، وأعتقد أن هناك الكثير من الشخصيات في الواقع هم ضحايا البيئة التي نشأوا بها".
وتابعت أن "الشخصية حملت الكثير من الجمل الحوارية الخاصة بها، خصوصا في المشاهد التي جمعتها بشخصية حنان".
أما عن رؤيتها لمساحة الدور الصغيرة في المسلسل، أوضحت: "حينما تواصلت مع الفنان أحمد العوضي أخبرني بأن المسلسل يحتوي على 12 بطلا وبطلة، والمهم بالنسبة لي الكيف وليس الكم، لذا فلا أرى أن مساحة الدور صغيرة، بل مؤثرة وتظهر بشكل وأسلوب خاص يميزها للغاية".
وبمقارنة مساحة دورها في مسلسل "حق عرب" بالكثير من الأدوار المهمة بالأعمال الدرامية القديمة، وأبرزها شخصية "مهجة" بمسلسل "ذئاب الجبل"، لفتت إلى أن "شخصية مهجة لم تظهر في مسلسل ذئاب الجبل سوى في 5 أو 6 حلقات، لكنها كانت شخصية محورية ومؤثرة للغاية.
وعادت مكي في نهاية حديثها إلى ذكريات سنوات طويلة عند وقوفها أمام كبار النجوم، أبرزهم عبدالله وحمدي غيث في مسلسل "ذئاب الجبل".