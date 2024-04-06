وفاء مكي تتحدث لـ"إرم نيوز" عن عودتها إلى الشاشة بعد غياب

بعد استغاثة الفنانة المصرية وفاء مكي للعودة للتمثيل عقب تغيبها لسنوات عن الوسط الفني، الأمر الذي أدخلها في ظروف نفسية ومادية صعبة، استجابت نقابة المهن التمثيلية لاستغاثتها وفتحت ملف تشغيل الممثلين القدامى.

وكان الحظ السعيد حليف الفنانة لتشارك خلال موسم دراما رمضان الجاري ببطولة مسلسل "حق عرب"، من خلال شخصية "رضا" زوجة الأب القوية التي تواجه ظروف الحياة الصعبة والقاسية.

وفي حديث لـ"إرم نيوز"، عبّرت مكي عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل، وقالت: "ظهرت فيه بدور مميز وجديد فنيا لي.. الأصداء وردود الفعل حول مشاركتي في المسلسل أسعدتني للغاية، وكل الآراء كانت تصب في أنني قمت بأداء الدور وكأنني لم أغب يوما واحدا عن المشاركة بأعمال تمثيلية".

وأوضحت أنها جلست مع مخرج المسلسل إسماعيل فاروق مرات عدة؛ لدراسة تقديم شخصية زوجة الأب من منظور مختلف.