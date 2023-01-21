من هو الشاعر السعودي الراحل معدي الكذوب وما أشهر قصائده؟
ودعت الأوساط الثقافية وعشاق الشعر في السعودية، اليوم السبت، الشاعر المعروف معدي بن حمد الكذوب آل عاطف، الذي توفي بأزمة قلبية.
وعانى الشاعر معدي في السنوات القليلة الماضية من مضاعفات مرض في القلب والشرايين، والتي قادته في العام 2018 لدخول المستشفى في الرياض.
وينتمي الراحل معدي لشعراء الشعر الشعبي واسعي الجماهيرية في المملكة وباقي دول الخليج العربي، وحافظ معدي على حياته الخاصة بعيدًا عن الأضواء شأن غالبية الشعراء المتمسكين بتقاليد قبلية محافظة.
بينما تحكي قصائد معدي جزءًا من سيرته الشخصية وسيرة عائلته وقبيلته العريقة التي ينتمي إليها، وهي قبيلة قحطان العربية الأصيلة.
وفي حين تحظى كل قصائد الشاعر معدي بشهرة بين محبيه وأفراد قبيلته، فإن قصيدتين هما الأكثر شهرة بين جميع أشعاره.
ويحكي الشاعر معدي في القصيدة الأولى عن القبيلة وعاداتها وتقاليدها، سيما صفة الكرم والترحيب بالضيوف، الملاصقة لقبائل شبه الجزيرة العربية عبر التاريخ، وحتى في أحلك ظروف الفقر والعوز.
وتحمل القصيدة عنوان "الظروف القاسية"، وتزدحم مواقع التواصل الاجتماعي بالاستشهاد بها والإعجاب بكلماتها عبر سيل من التدوينات والاقتباسات ومقاطع الفيديو.
ويقول الشاعر معدي في بعض أبياتها: "مرحباً حياكم الله على بُن وخروف.. في محلٍ وارثينٍ تراحيبه سِبل"، "جمَّل الله حال قل الدراهم والظروف.. اشرحت مستقبلي واثبتت لي ماقبل"، "لا فقدتوا واحد اثنين من بين الصفوف.. ما بغيتوه منهم .. اخذوه من راسي دبل"، "ليت جدي حي وابوي عيونه تشوف.. العرين اللي تقاطب حميا في شبل".
بينما للقصيدة الثانية للشاعر معدي طابع ديني يبدأ من عنوانها "يالله ياللي سترك"، ويقول في بعض أبياتها: "يالله ياللي سترك استر من الليل ودجاه.. ما على غِرّاتنا الا أنت يا جلّ .. وعلا"، "انتقرب منك بـ صيام واحسان و صلاه.. جعلها في خشيةٍ منك عن دفعة بلا"، "فيك من يقرب من الخوف يبشر بالنجاه.. وفيك مـا ودّعَـك ربُـكَ، ومـا قـلا".
ونعى شعراء سعوديون ومدونون كثر في المملكة الشاعر معدي، وقد تداولوا صورا له ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية لأشهر قصائده، بينما نعاه أحد الشعراء بكلمات مؤثرة قال في مطلعها "انطفأ أحد قناديل الشعر البديع".