من هو الشاعر السعودي الراحل معدي الكذوب وما أشهر قصائده؟

وفي حين تحظى كل قصائد الشاعر معدي بشهرة بين محبيه وأفراد قبيلته، فإن قصيدتين هما الأكثر شهرة بين جميع أشعاره.

ويحكي الشاعر معدي في القصيدة الأولى عن القبيلة وعاداتها وتقاليدها، سيما صفة الكرم والترحيب بالضيوف، الملاصقة لقبائل شبه الجزيرة العربية عبر التاريخ، وحتى في أحلك ظروف الفقر والعوز.

وتحمل القصيدة عنوان "الظروف القاسية"، وتزدحم مواقع التواصل الاجتماعي بالاستشهاد بها والإعجاب بكلماتها عبر سيل من التدوينات والاقتباسات ومقاطع الفيديو.

ويقول الشاعر معدي في بعض أبياتها: "مرحباً حياكم الله على بُن وخروف.. في محلٍ وارثينٍ تراحيبه سِبل"، "جمَّل الله حال قل الدراهم والظروف.. اشرحت مستقبلي واثبتت لي ماقبل"، "لا فقدتوا واحد اثنين من بين الصفوف.. ما بغيتوه منهم .. اخذوه من راسي دبل"، "ليت جدي حي وابوي عيونه تشوف.. العرين اللي تقاطب حميا في شبل".