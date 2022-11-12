شيرين عبدالوهاب تعلن عودتها لـ حسام حبيب والعفو عن شقيقها

أكدت شيرين أن حسام حبيب هو حب حياتها، واعدة جمهورها أنها ستعود لهم من جديد وستقدم المزيد من الأغاني ولن تفتح باب الخصوصيات ثانيا.

وأشارت إلى أن حسام حبيب هو من طلب منها العودة لها وهي وافقت على الفور، مؤكدة أن حسام إنسان جيد، ولا يتدخل في أي أمور شخصية تخصها.

وقالت شيرين: "أنا بخير الحمد لله، وأشكر كل الجمهور الذي دعمني واطمأن علي، وما زلت أعالج نفسيا، فأنا أخضع لهذا العلاج منذ ولادة ابنتي".

وأضافت شيرين: "عشت أياما صعبة بالمستشفى لأنهم أخذوني (على خوانة) وحينما استيقظت ووجدت نفسي بالمستشفى، قلت لنفسي لا بد أن أستفيد من هذه الفترة، وآخذ قسطا من الراحة، والمستشفى كان يعاملني جيدا للغاية، ويقدمون لي كل شيء".

وتابعت: "أشكر محمد شقيقي أنه جعلني أعرف هذا المستشفى المحترم الذي راعاني للغاية، وعلمني الاستيقاظ مبكرا، والنوم مبكرا، وأتوجه بالشكر إلى الصحافة ووسائل الإعلام المصرية والعربية".

وأعلنت شيرين تنازلها عن أي دعاوى قضائية ضد شقيقها محمد، مشيرة إلى أنها ستظل شيرين الطيبة، التي تسامح الجميع، موضحة أنها لن تجعل والدتها تبكي دمعة واحدة من أجل شقيقها.