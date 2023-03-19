العراق.. وفاة المخرج السينمائي والكارتوني ثامر الزيدي

وأضاف البيان: "أكمل الزيدي دراسته الفنية في معهد الفنون الجميلة ببغداد عام 1961 ليعمل معلماً ومسرحياً ومؤسساً لفرقة مسرح بعقوبة التي قدمت أعمالاً مسرحية و تمثيليات تلفزيونية، لينتقل بعد ذلك إلى بغداد ليواصل فيها عمله المسرحي والفني".

وتابعت النقابة: "وفي نهاية سبعينيات القرن الماضي ونتيجة معارضته للنظام الدكتاتوري، اضطر الهروب من العراق ليعمل في عدد من العواصم ويستقر في النهاية في العاصمة المجرية، بودابست".

مشيرة إلى أنه "عمل في التلفزيون المجري ليقدم مجموعة من أفلام الكارتون السينمائية. أما أهم عمل قدمه في هذا الإطار فهو فيلم الكارتون (حي بن يقضان)، والذي فاز بعدد من الجوائز العربية".